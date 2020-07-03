لايف ستايل

وجهت المذيعة رضوى الشربيني، رسالة إلى شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "الشربيني"، بأزياء صيفية فاتحة اللون، ومكياج بسيط وشعر منسدل، خلال احتضانها لـ "شام"، المرتدية نظارة طبية وملابس فضفاضة فاتحة اللون. Advertisements وعلقت الإعلامية على الصورة باللغة الإنجليزية، قائلة: "شكرا لاعتنائك بي وببشرتي". يشار إلى أن شام ذهبي تمتلك عيادة خاصة بالعناية بالبشرة والشعر، ويتوافد عليها العديد من الرجال والسيدات بالوسط الفني، أبرزهم محمد رمضان وطارق العريان وأصالة نصري.

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني توجه رسالة إلى ابنة أصالة نصري: شكرا على اعتنائك ببشرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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