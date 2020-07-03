قومي المرأة ينفذ حملة طرق الأبواب لمناهضة الختان بالوادي الجديد

ماما

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، بالتعاون مع الرائدات الصحيات التابعات لوزارة الصحة اليوم الخميس.

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جاءت الحملة في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال شهر "بدور" والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم.

واستهدفت الحملة عدد 4313 سيدة وعدد 4306 رجال، وعدد 5631 طفلا بإجمالي عدد مستهدفين 14250، في (قرى ومدن وأحياء مراكز المحافظة الخمسة الخارجة - الداخلة - باريس - بلاط - الفرافرة)، وتم تنفيذ الحملة بمشاركة عدد 131 رائدة صحية.

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأنه عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمته باعتبار أنه عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي، وتجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها في يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمده 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.