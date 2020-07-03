خطوات عدّة تساهم في تكثيف الشعر وإطالته مثل تطبيق الخلطات الطبيعيّة، استخدام المستحضرات التي تقوّي وتكثّف الشعر، اللجوء إلى الفيتامينات والمكمّلات الغذائيّة، زيارة مصفف الشعر وغيرها. إلى جانب هذه الطرق، يمكنك تجربة تمارين تكثيف الشعر. فكما تطبقين تمارين تدليك للوجه لإخفاء علامات الشيخوخة والتقدّم في السنّ، يمكنك القيام بخطوات مساج مشابهة مخصّصة لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تطويل الشعر وتكثيفه. من هنا، جمعنا لك تمارين مساج يمكنك تجربتها في المنزل، تساعد في تطويل وتكثيف الشعر. شاهدي الفيديو أعلاه وتابعي القراءة لكلّ التفاصيل.

تمارين فروة الرأس تساهم في تكثيف الشعر وإطالته

التمرين الأوّل الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

مرّري أصابعك من الأمام إلى الخلف

اضغطي قليلاً وكرّري هذا التمرين 10 مرّات

التمرين الثاني الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

طبّقي القليل من زيت جوز الهند على أصابعك وقومي بهذه الحركة على فروة الرأس. شاهدي الفيديو لكل التفاصيل

ابدئي من الأمام إلى الخلف وكرّري هذا التمرين 10 مرّات

التمرين الثالث الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية من الأمام إلى الخلف

كرّري هذا التمرين 10 مرّات

التمرين الرابع الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

قومي بتدليك الرأس من الأمام لتحفيز الدورة الدموية

كرّري هذا التمرين لمدّة 3 دقائق

التمرين الخامس الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

احني رأسك إلى الأمام

دلّكي فروة الرأس من الخلف إلى الأمام

كرّري هذا التمرين 10 مرّات

التمرين السادس الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

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اضغطي بأصابعك على الرأس بقوّة

كرّري هذا التمرين لمدّة 3 دقائق

التمرين السابع الذي يساعد في تكثيف الشعر وإطالته

قومي بتدليك أسفل الرأس بحركات دائرية

بعدها انتقلي إلى أعلى الأذن ودلّكي

أخيراً دلّكي بحركات دائرية من الأمام إلى الخلف

إلى جانب تدليك فروة الرأس، هناك الكثير من الخطوات الأخرى في روتين العناية بالشعر التي يمكنك تطبيقها لتكثيف الشعر وإطالته. إليك أبرزها:

خطوات إضافية في العناية بالشعر، لتكثيف خصلاتك وتطويلها

تناولي الغذاء الصحّي وركّزي على الفواكه والخضراوات، المواد الغذائية التي تحتوي على الأحماض الدهنيّة مثل الأسماك والفيتامين ب الموجود في الجزر والبازيلا والفول الذي يساعد في نمو الشعر بطريقة صحية.

قلّلي من استخدام مجفّفات الشعر واستخدمي المواد التي تقي الشعر من الحرارة العالية.

قبل تعريض شعرك للحرارة أو المكواة وتفاقم مشاكل الشعر، قومي بنثر سيروم واقي للشعر ضد الحرارة او سبراي للمساعدة على إعادة تهيئة وحماية البصيلات حتى لا يتلف ويتشّوه الشعر.

واظبي على شرب المياه بكمية معتدلة يومياً لتعويض ما يفقده الشعر من رطوبة بفعل حرارة الطقس خصوصاً في فصل الصيف وبهذا تحافظين على شعر صحي وتجنبيه التقصف.

استخدمي الزيوت الطبيعيّة لترطيب الشعر مثل: زيت حبّة البركة، زيت اللوز أو خلطات من الزيوت التي تحتوي على زيت جوز الهند.

اعملي على التقليل من الصبغات الكيماويّة على الشعر وحاولي تركه فترات ليرتاح قليلاً بين الصبغة والأخرى. كما عليكِ اختيار صبغة الشعر الخالية من الأمونيا.

لا تذهبي الى النوم مباشرة بشعر رطب. جففي شعرك جيداً لتقليل الأضرار المحتملة.

احمي شعرك من أشعة الشمس القوية لأنها تسببّ جفاف وتلف الشعر. استخدمي رذاذ الشعر اللطيف الذي يحتوي على عامل الوقاية الشمسي للحماية من أشعة الشمس أو ارتدي قبعة عندما تصبح الشمس قوية.

تجنبّي ربط الشعر بطريقة محكمة فقد يتسبب ذلك في سحب الشعر من المقدمة بشدة ويؤدي لترققه وتلفه في النهاية. قومي بعمل تسريحة ذيل حصان رخوة وغير مشدودة بإحكام أو قومي بلف الشعر على هيئة كعكة علوية مرتفعة وانتبهي الى كيفية سحب ربطات الشعر من دون الشد على الخصلات لأن ذلك يتسبب في تساقط الشعر وتكسره، فيصبح الشعر أكثر عرضة للتلف.

احرصي على استخدام كريمات الترطيب قبل غسل الشعر واختيار الشامبو المناسب لنوع شعركِ. عند الغسيل يجب تدليك فروة الرأس جيداً مما ينشط الدورة الدمويّة في منطقة الرأس وهذا يساعد على ترطيب بصيلات الشعر وزيادة إفراز الدهون في الغدد الدهنية. لكن عليكِ عدم الإفراط في غسله بشكل يومي.

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