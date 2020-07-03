تعرفي على إتيكيت الإنترنت وكل ما هو مسموح وممنوع

نخبرك اليوم عن اتيكيت الانترنت وكل ما هو مسموح وممنوع ولعل هذا النوع من الاتيكيت هو اكثر ما نحن بأمس الحاجة اليه، لاننا نمضي غالبية ساعات نهارنا على الانترنت. وقد سبق لنا ان اخبرناك عن اصول اللياقة الاجتماعية في مختلف المجالات، مثل اتيكيت الزيارة لاول مرة و اتيكيت الكلام مع الناس.

هناك الكثير من القواعد الخاصة بكل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكننا اليوم سنخبرك عن بعض النصائح بشكل عام، التي يمكن اتباعها على مختلف انواعها.



كيفية التصرف حين تكون مستخدما الانترنت

لا شيء أكثر إزعاجا من محاولة إجراء محادثة مع شخص منشغل بالهاتف أو الكمبيوتر. إذا كان هناك شخص ما في الغرفة معك، توقف عما تفعله وانظر إليه. ولا ترد على هاتفك الخلوي إلا إذا أخبرت الطرف الآخر أنك ستتصل به مرة أخرى. إذا كنت تتوقع مكالمة أو بريدًا إلكترونيًا مهمًا ، فأخبر الشخص الذي تعرفه مقدمًا واعتذر عن تلقي المكالمة.

امور ممنوع ان تقولها على الانترنت

تشهير بالأسماء أو الشتم أو التعبير عن آراء مسيئة بشكل متعمد او اي حديث جارح، فاذا كنت لا تستطيع قول ما تريد للشخص المعني وجها لوجه، ونجد في ذلك اذية ووقاحة، لا تستعمل الانترنت لهذا الغرض. اطلعي هنا على فوائد الانترنت واضراره

الابتعاد عن تكبير الاحرف

حين تكتب امرا ما لاي شخص، تجنب ان تكتب الاحرف الكبيرة او استعمال مفتاح caps lock، حيث يُنظر إلى النص بحروف كبيرة عمومًا على أنه صراخ. والافضل دوما استخدام العبارات المهذبة مثل شكرا ومن فضلك، كما هي الحال في الحياة اليومية، وكل ما تقتضي به اللباقة.

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عدم مشاركة كل تفاصيل الحياة اليومية عبر الانترنت

من المهم جدا ان تعرف ان مشاركة كل تفاصيل الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي والمبالغة في ذلك، يبعد الناس عنك، لانهم يشعرون بالملل ويعتبرون انها امور شخصية لا داع لوضعها امام اعينهم في كل لحظة.

احترام خصوصية الناس

اذا كنت تريدين نشر اي صورة لاي شخص من الضروري سؤاله اذا كان يسمح لك بذلك، خصوصا اذا كان هناك علاقة عادية تجمعك بهم، اي انهم ليسوا من اصدقائك المقربين.

ختاما اطلعي على المزيد من التفاصيل حول احترام خصوصية الآخرين

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