لا تتجاهلها.. 9 علامات تكشف اضطراب شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

اضطراب الشخصية أمر خطير للغاية يجب العمل على اكتشافه سريعا ومعالجته، حتى تصبح علاقتك بكل من حولك على ما يرام.

ويستعرض "الخليج 365" الأعراض التي تكشف اضطراب الشخصية الحدية، وفقا لما ذكره موقع thehealthy.

يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب الشخصية الحدية، من حالة من عدم الاستقرار في علاقاتهم وشخصيتهم وأفعالهم، كما يجدون صعوبة في كبح عواطفهم، ما يعني أن الإيجابية في التعامل يمكن أن تتحول سريعا إلى غضب، يؤثر على الحالة المزاجية.

ويقول الدكتور جيل ويبر، طبيب نفسي سريري: "الشخصية هي كيف تعبر عن نفسك، والطريقة التي تتفاعل بها مع الناس في الحياة معظم الوقت، وتجد أن النوع الحدي منها، دائما ما يكون مضطرب، ويتسبب باستمرار في مشاكل".

علامات الاضطراب

علاقات الحب والكراهية

إحدى العلامات الواضحة لاضطراب الشخصية الحدية، هي نمط المثالية أن تقلل من قيمة الآخرين، على سبيل المثال، قد يحكم شخص مصاب باضطراب الشخصية الحدية على مدى مثالية شخص آخر عندما يلتقي به لأول مرة، بمجرد أن يقول الشخص الآخر شيئًا واحدًا خاطئًا، فإن المشاعر سوف تتغير، كما يقول بن ميكايليس، طبيب نفسي: "دعنا نقول إن هذا الشخص يقول شيئًا وقحًا، فجأة يعتقد هذا الشخص أنه شرير، لا يطاق، يجذبك فقط لإيذائك، لديه سمات متطرفة".

نفس المشاكل في العلاقة مع الآخرين

هذا التقلب بين المثالية وتقليل قيمة الأشخاص، يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ على العلاقة مع الآخرين، ومن المحتمل أن يرى الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية نمطًا يتطور في حياتهم العاطفية بينما يتعاملون مع المشاعر.

من الصعب السيطرة على الغضب

عندما يتشاجر معظم الأشخاص مع شخص محبوب، لن يتحدثوا بأشياء مؤذية بشكل مفرط، لكن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية يركزون بشدة على مشاعرهم ويتجنبوا مشاعر الشخص الآخر، سوف تتحول معاركهم إلى الصراخ، ولا يخشون المجادلة علنًا.

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الشعور بالذنب

بعد السيطرة على الغضب، يتمكن الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من معالجة ما حدث، قد يشعرون بالذنب أو الخجل بعد أن أدركوا أن أفعالهم لا تتناسب مع الموقف، أو محرجة إذا كانوا يخشون أن يعتقد الشخص الآخر أنهم مجانين. يقول الدكتور ويبر: "في اليوم التالي يشعرون بالسوء ويعرفون أن الغضب جعل الأمور أسوأ، ولكن في هذه اللحظة لم يتمكنوا من التحكم في عواطفهم".

الخوف من العزلة

غالبًا ما يقتنع الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية بأن الأشخاص يتخلون عنهم، حتى إذا لم يكن هناك دليل على أن الشخص سيرحل إلى الأبد، وكما يقول الدكتور ويبر: "احتياجاتهم تصبح كبيرة للغاية أو أن مشاعرهم تصبح مفرطة، ويغادر الشخص، ثم يصب لديهم شعور يائس وفراغ عندما يتخلى عنهم المقربين".

تصرفات غير محسوبة

يقول الدكتور ميكايليس: "يميل عدم استقرار هذه الفئة من الأشخاص إلى التصرف بشكل مندفع لم يتم التفكير فيه، قد يميل الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية إلى تعاطي المخدرات والكحول، أو إنفاق الكثير من المال".

الانفصال عن الواقع

يقول دكتور ميكايليس: "غالبًا ما يدرب الأشخاص أنفسهم على الانفصال عن اللحظة أثناء الصدمة، ويمكن لهذه العادات أن تستمر حتى مرحلة البلوغ، وهو ما قد يفسر لماذا قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من تجارب غريبة، كما يقول دكتور ويبر: "إن الشخص ينفصل عن نفسه، كما يقولون: "أنا هنا لكنني لست هنا". "هذه طريقة تعاملهم مع شيء كارثي عندما يحدث".

مشاعر متطرفة

لا تقتصر العواطف الصاخبة فقط على العلاقات مع الأشخاص الآخرين، فالشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية سوف يمر بتطرف في شخصيته أيضًا، كما يقول الدكتور ميكايليس: "قد يعتقدون أنهم رائعون، لكن في لحظة واحدة يتحولون فجأة إلى كره الذات، لديهم إحساس غير مستقر بالذات".

الأذى النفسي

يقول الدكتور ويبر إن هذه المشاعر المتطرفة حول الذات تتجه أكثر نحو السلبية، بين الكراهية والغضب تجاه الآخرين، وقد يؤذون أنفسهم كطريقة للتخلص من تلك المشاعر، يريدون الغضب من شخص ولكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون.