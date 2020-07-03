لأول مرة نرمين الفقي تنشر صور والدها: "ربنا يديك الصحة يا بابي"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي، بعدة صور لوالدها للمرة الأولى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت الفنانة تحتضن والدها باطلالة كاجوال، معلقة: "ربنا يديك الصحة يا بابي".

وتفاعل العديد من الرواد مع الفنانة وصور والدها التي لاقت الآلاف تسجيلات الإعجاب.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الفنانة لم تتحدث كثيرا من قبل عن والدها، وكانت أغلب أحاديثها عن والدتها، حتى أنها قالت من قبل إنها كانت ترفض الزواج من أجل المكوث معها وعدم تركها.

يذكر أن نرمين الفقي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بعدة صور خلال احتفالها.