علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة نرمين الفقي، بعدة صور لوالدها للمرة الأولى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت الفنانة تحتضن والدها باطلالة كاجوال، معلقة: "ربنا يديك الصحة يا بابي".
وتفاعل العديد من الرواد مع الفنانة وصور والدها التي لاقت الآلاف تسجيلات الإعجاب.
الجدير بالذكر أن الفنانة لم تتحدث كثيرا من قبل عن والدها، وكانت أغلب أحاديثها عن والدتها، حتى أنها قالت من قبل إنها كانت ترفض الزواج من أجل المكوث معها وعدم تركها.
يذكر أن نرمين الفقي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بعدة صور خلال احتفالها.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة نرمين الفقي تنشر صور والدها: "ربنا يديك الصحة يا بابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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