رضوى الشربيني تعلن دعمها لضحايا الشاب المتحرش: مصاريف القضية على حسابي

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية، رضوى الشربيني، على اتهام شاب بالتحرش بقرابة 100 فتاة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "‏لو أي واحدة اتحرش بيها أحمد ده ولا غيره... وخايفة منه ولا من أهله... أنا معاها وهارفع لها القضية على حسابي"،‏ واختتمت: "‏إن شاء الله الحق هينتصر يعني هينتصر".

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وكان اسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، تصدر قائمة "تريندات" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومنها إلى باقي منصات السوشيال ميديا، تحدثت من خلاله عدد من الفتيات يزعمن تعرضهن للتحرش ومحاولة الابتزاز من الشاب الذي كان طالبا في الجامعة الأمريكية، بحسب زعمهن.

وفي البداية تداول اسم الشاب جاء بعدما تحدثت فتيات عن تجربتهن مع الشاب، إذ زعمن بأن عدد ضحاياه من التحرش الجنسي وصل إلى 100 فتاة، بالإضافة إلى زعمهن بأنه اغتصب فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا.

وروت إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة "إن الشاب تحرش بأكثر من 100 فتاة، منذ حوالي 5 سنوات، كما أنه تم فصله من إحدى مدارس مدينة الدوحة في قطر، بسبب مشاهدته لأحد المواقع الإباحية".