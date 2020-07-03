"كنت هبقى من ضحاياه".. فنانة تروي تجربتها مع شاب متهم بالتحرش

علاقات و مجتمع

بالأمس تصدر اسم الشاب "أحمد ب" الذي كان يدرس في الجامعة الأمريكية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعم الكثير من الفتيات بأنه حاول التحرش بهن وابتزازهن، لكن حتى الآن لم يتم التحقق من صحة الأحاديث المتداولة.

وقامت الفنانة الشابة "للا فضة"، بعرض تجربتها مع الشاب، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ قالت إنه تحدث معها من قبل وكادت أن تكون إحدى ضحاياه.

فعلقت "للا" قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين.. أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أو أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

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وتابعت الفنانة الشابة: "مش عايزة أسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".

ويذكر أن الجامعة الأمريكية أصدرت بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت بأن الطالب المذكور، لم يعد طالبًا لديها، إذ غادر الجامعة في العام 2018.

كانت الفنانة "للا فضة" قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، بمشاركة الفنان أحمد زاهر، الفنانة روجينا.