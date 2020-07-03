الامارات | المنتصر بالله يشكو الإهمال ويثير موجهة من التعاطف: "أنا ممتش بس محدش بيسأل عليا"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتصر بالله يشكو الإهمال ويثير موجهة من التعاطف: "أنا ممتش بس محدش بيسأل عليا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري المنتصر بالله موجة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد أن نشر حساب يحمل اسمه على "تويتر"، تدوينة يشكو فيها من الإهمال الكبير الذي يعيشه وعدم سؤال أحد عليه. وقال المنتصر في التغريدة المنسوبة له :" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا".

وتفاعل مع تغريدته آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم له ومتمنين له الشفاء، عاتبين على زملائه في الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية عدم متابعته.

وكانت أنباء ترددت أخيراعن تعرض الفنان المنتصر بالله لمحنة صحية شديدة تطلبت دخوله المستشفى، الأمر الذي نفته زوجته السيدة عزيزة كساب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدة إن المنتصر حالته الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعم البعض، حيث إنه يقضي وقته داخل المنزل مع أبنائه وأحفاده، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتأكد من أي أنباء قبل نشرها.

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