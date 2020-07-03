- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المنتصر بالله يشكو الإهمال ويثير موجهة من التعاطف: "أنا ممتش بس محدش بيسأل عليا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري المنتصر بالله موجة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد أن نشر حساب يحمل اسمه على "تويتر"، تدوينة يشكو فيها من الإهمال الكبير الذي يعيشه وعدم سؤال أحد عليه. وقال المنتصر في التغريدة المنسوبة له :" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا".
وتفاعل مع تغريدته آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم له ومتمنين له الشفاء، عاتبين على زملائه في الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية عدم متابعته.
وكانت أنباء ترددت أخيراعن تعرض الفنان المنتصر بالله لمحنة صحية شديدة تطلبت دخوله المستشفى، الأمر الذي نفته زوجته السيدة عزيزة كساب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدة إن المنتصر حالته الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعم البعض، حيث إنه يقضي وقته داخل المنزل مع أبنائه وأحفاده، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتأكد من أي أنباء قبل نشرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المنتصر بالله يشكو الإهمال ويثير موجهة من التعاطف: "أنا ممتش بس محدش بيسأل عليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.