الامارات | تأجيل أكثر من 73 ألف زيجة في انجلترا بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أكثر من 73 ألف زيجة في انجلترا بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حال الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا دون إتمام 73400 زيجة في إنجلترا، بحسب تقديرات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني.

ومن المقرر استئناف إقامة مراسم الزفاف بموجب تخفيف القيود في إنجلترا بداية من اليوم السبت، ولكن فقط إذا كانت الثنائيات مستعدة للالتزام بالقواعد الصارمة. وسوف يتم السماح بمشاركة 30 ضيفا، كحد أقصى، وسيتعين عليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأكل والشرب أو الغناء إلا من وراء حجاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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