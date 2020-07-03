قبعة القش المبالغ بحجمها صيحة لا مفر منها هذا الصيف

قبعة القش هي أكسسوار مميّز لا غنى لكِ عنه في الصيف، فكيف لو كانت القبعة مبالغ بحجمها؟ هذا الصيف، صيحة قبعة القش الكبيرة رائجة بقوة. مهما كان أسلوبكِ في الموضة، يمكنكِ اعتماد هذه الصرعة، والتمتع بلوك عصري وأنيق في الوقت نفسه. في هذا الإطار رصدنا لكِ صور النجمات والفاشينيستا اللواتي اعتمدن قبعة القش المبالغ بحجمها، لتختاري التنسيق الذي يتماشى مع ستايلكِ.

من المعروف أن قبعة القش هي الأنسب للإطلالات على الشاطىء. في هذا الإطار، إذا كنتِ تريدين اعتمادها خلال هذه المشاوير، فلا تترددي في التألّق والتميّز عن سائر صديقاتكِ. كما ومن الممكن أن تستوحي من ديما الأسدي التي نسّقت قبعة القش الكبيرة مع فستان مطبّع وذي ألوان زاهية. كذلك، لجين عمران لجأت إلى هذه الصيحة مع فستان منسدل باللون الأبيض والأزرق، كما وكمّلت اللوك بعقد اتّسم بالشراشيب الملوّنة. إضافة إلى ذلك، ارتدي قبعة القش الكبيرة مع بيكيني بتصميم بسيط وذلك لتسليط الضوء فقط على الأكسسوار وتفادي اللوك المبالغ به.

من جهة أخرى، إذا كنتِ تعتقدين أنه من غير الممكن اعتماد قبعة القش إلّا في اللوكات على الشاطىء، فأنتِ مخطئة. على العكس، لا تترددي في تنسيق هذا الأكسسوار الملفت في الإطلالات الشيك أو الكاجوال. ارتدت Sira Pevida مثلاً، تنورة وتوب مقلّم مع قبعة القش، كما وانتعلت صندال بالكعب العالي. هذا التنسيق الذي لجأت إليه يناسب حفلات الكوكتيل بامتياز. أمّا في حال كنتِ تتطلّعين إلى اعتماد هذه الصيحة في إطلالاتكِ الكاجوال واليومية، فاستوحي من Aimee Song وألاء بلخي اللتين لجأتا إلى هذه الصيحة مع قمصان بأكمام قصيرة.

إضافة إلى ذلك، في حال تحمّستِ وتريدين اللجوء إلى هذه الصيحة هذا الصيف، فجمعنا لكِ موديلات قبعات قش مبالغ بحجمها لتتألّقي بها في إطلالاتكِ. إن كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي وتترددين في اعتماد هكذا قبعة، فلا تقلقي، إذ كل ما عليكِ فعله هو اختيارها بألوان حيادية تماماً مثل تصميمَي شي ان Shein وأسوس Asos . أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح، فانتقي قبعة القش الملوّنة مثل موديل Missoni Mare وSouth Beach.

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كذلك، إذا كنتِ جريئة في أسلوبكِ، فننصحكِ باختيار قبعة القش من Sensi Studio التي تتّسم بلونها القوي وشراشيب القش التي تزيّنها. أخيراً، قبعة القش من Lola Hats المرفقة بشرائط سوداء وقبعة Eugenia Kim المرفقة بالتول تناسبان اللوكات الشيك.

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