أجمل حقائب بأقمشة "الكارو" صيحة صيف عام 2020

تصدُر أهم دور الأزياء العالمية في كل موسم، حقائب لتكون صيحة الموضة وتعتمدها العديد من النجمات والفاشينيتسا.قدمت ماركة بربري حقائب بأقمشة الكاروه بتصاميم أنيقة ومتنوعة، وأحببنا الحقيبة الكبيرة بالمربعات الأيقونية من بربري، والتي تناسب الأغراض المتعددة، كما قدمت الماركة حقيبة كاروه باللونين الأحمر والأبيض تضيف لمسة حيوية لإطلالة بالألوان الناعمة.

تعرف ماركة شانيل بحقائبها التويد بقماش الكاروه، وقدمت الماركة تصميما مميزا لهذا العام يجمع بين العديد من الألوان الحيوية مثل الأحمر والأزرق والأبيض، وتميزت الحقيبة باليد الجلد والمعدن، ونسقتها العارضة مع أزياء بنفس القماش واللون.

تصميم أنيق وراقي يجمع بين الأبيض والأسود قدمه المصمم اللبناني إيلي صعب في حقيبة بيد طويلة وبتصميم صغير مزين بالشراشيب، وقد ارتدت العارضة أزياء بنفس قماش الحقيبة.

تميزت حقيبة فندي Fendi بألوانها الداكنة لتناسب العديد من ألوان الأزياء، حيث تجمع بين البني والأسود، وقد حملت العارضة حقيبتان، الأولى بحجم كبير والثانية بحجم صغير بنفس القماش الكاروه.

أيضًا قدمت ماركة لانفان Lanvin حقيبة نابضة بالحيوية بمربعات الأبيض والأحمر ولكنها مصنوعة من الجلد وليس القماش.

بتصميم الدلو الرائج، قدمت ماركة ماسيمو دوتي Massimo Dutti حقيبة بقماش الكاروه بدرجات البني ومزينة بشراشيب من أعلى.

Advertisements

جمعت حقيبة مالبري Mulberry بين الجلد والقماش في تناغم أخاذ، وتميزت بألوانها الجذابة، حيث إن القماش بالمربعات الحمراء مع الجلد البني.

أحببنا حقيبة رالف لورين Ralph Lauren بقماش الكاروه الذي يجمع بين الأحمر والأسود، وتميزت الحقيبة بحجمها الكبير.

قد يهمك ايضاً:

تصميمات "إيلي صعب" مجموعة رائعة لربيع وصيف 2020 تُحاكي فترة التسعينات

إيلي صعب يُقدِّم مجموعة متكاملة مِن الفساتين الراقية لخريف 2020