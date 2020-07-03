تبقى الصنادل النسائية من بين الأحذية الأكثر عملية وراحة في فصل الصيف. هذا الموسم، تعدّدت أشكالها، فبرزت تلك المرفقة بأشرطة، تلك الضخمة وتلك غير الإعتيادية. أدناه، جمعنا لكِ أبرز الموديلات الرائجة، لتعتمدي صيحة منها على الأقل هذا الصيف.

أبرز موديلات الصنادل الرائجة في فصل الصيف

يتّسم هذا الحذاء بموديله المبتكر وبشرائطه التي تلتف حول الساق بالكامل. تصميم ملفت يمكن انتعاله في إطلالات مختلفة، سواء مع السراويل القصيرة، الفساتين أو حتّى البزّات. اختاريه بالكعب العالي أو المسطّح وباللون الذي يعجبكِ وتمتّعي بإطلالة عصرية بامتياز في الصيف.

صنادل مقترنة بحبل

برزت الأحذية المقترنة بحبل بقوة في مجموعات ربيع 2020. أتى الحبل من القماش، من الكاوتشوك ومن الرافيا ليزيّن التصاميم ويلتف حول الكاحل.

صنادل كعب موحد

هذا النوع من الحذاء والمعروف أيضاً بإسم Flatform، يناسب إطلالتكِ الكاجوال في الصيف وتلك الشبابية. يتميّز هذا النوع من الأحذية بأنّه مريح من خلال توزيع وزن الجسم بالتساوي، مما يساهم في تحقيق التوازن والمشي من دون أي انزعاج.

صنادل بإصبع واحد

صحيح أن الصنادل ذات الإصبع الواحد ليست بصيحة جديدة، إنما لا تزال رائجة بقوة في صيف 2020! هذا التصميم جميل ببساطته، مريح في قصته وعصري بألوانه التي تتماشى مع مختلف اللوكات. حتى ولو كنتِ تعتبرين صيحة الصنادل ذات الإصبع الواحد غريبة بعض الشيء، كوني متأكدة أنها ستنقل إطلالاتكِ الصيفية إلى مستوى آخر. من الكعب العريض إلى الرفيع وصولاً إلى الكعب الضخم، اختاري التصميم الذي يشعركِ بالراحة التامة.

صنادل غير متوازية بالتصميم

تميّزت بعض صنادل صيف 2020 بتصاميمها غير المتوازية، أي كل جهة بتفصيل مختلف. شوز يناسب صاحبات الأسلوب المغامر وينقل الإطلالة إلى مستوى آخر.

صنادل شفافة

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هذا الصيف، لا تفوّتي اعتماد صنادل شفافة، فهي ستجعل لوكّاتكِ عصرية بامتياز. الأحذية البلاستيكية PVC هي واحدة من الصيحات التي رأيناها في المواسم السابقة وها هي ما زالت رائجة هذا الصيف. برزت الصنادل المسطّحة وتلك بالكعب العالي. تعتبر هذه التصاميم، صندل نسائي كفيل بأن يكمّل الإطلالات بطابع عصري.

صنادل ذات شرائط رفيعة

لا تترددي هذا الصيف واختاري الصنادل التي تتميّز بالشرائط الرفيعة التي تتقاطع فيما بينها، تزيّن القدم وتضفي الحركة على التصميم.

صنادل مرفقة بشكل T

تتميّز هذه الصنادل الصيفية بشكل حرف الـT الذي يزيّنها من الأمام. تصميم أنيق بلمسة عصرية ومتجددة. انتعلي هذا الشكل من صندال نسائي في الصيف وانقلي إطلالتكِ إلى مستوى آخر.

صنادل مرفقة بشكل T

تتميّز هذه الصنادل الصيفية بشكل حرف الـT الذي يزيّنها من الأمام. تصميم أنيق بلمسة عصرية ومتجددة. انتعلي هذا الشكل من صندال نسائي في الصيف وانقلي إطلالتكِ إلى مستوى آخر.

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