أهمّ صفات رجل برج السرطان والأوقات التي يميل فيها إلى التوتّر والعصبية

يُوصَف أصحاب برج السرطان بالغموض وليس من السهل فهمهم بسهولة، وتحتاجين لمجهود كبير للاقتراب منهم وكسب محبتهم وثقتهم، حيث يتميز رجل السرطان بشخصيته الودودة ويبدو واثقا من نفسه ولكن في بعض الأوقات يميل إلى التوتر والعصبية، ولديه مشاعر وأحاسيس عديدة، لكن هذا لا يعني أنه غير مستقر نفسيا بل هذه هي طبيعته.

عندما يشعر رجل السرطان بأنه مهدد، يلجأ فورا إلى التقوقع داخل كهفه الخاص حتى لا يتعرض قلبه للأذى أو الجرح. من مميزات رجل السرطان أيضا أنه نبيل ولديه سلوك مهذب. يحترم العائلة ويأثرها على الآخرين ويشعر دوما بالأمان عندما يتواجد في منزله الخاص.

تاريخ برج السرطان: ٢٣ يونيو - ٢٣ يوليو

كوكب برج السرطان: مائي

الأبراج التي يتوافق معها السرطان: الجدي، العقرب، والحوت.

الأبراج التي لا يتوافق معها برج السرطان: الجوزاء، القوس، والحمل.

مميزات برج السرطان: وفي، محب، يشعر بالمسؤولية نحو حماية الآخرين، حدسي، وخيالي.

عيوب برج السرطان: متقلب المزاج، متشائم، يتعلق بالآخرين بشكل زائد، حساس بشكل مفرط، شكاك.

رجل السرطان في الحب والعلاقات العاطفية:

يحب رجل السرطان التجمعات العائلية والذهاب في نزهات مع الأصدقاء. يختار أصدقائه بحكمة، والحصول على صديق من برج السرطان يعني الوفاء لأخر العمر.

يدخل رجل السرطان في علاقة عاطفية عندما يشعر بالأمان مع الطرف الآخر. إذا وقعت في حبه، عليك أن تظهري وتثبتي له أنك تستحقين قلبه وولائه مدى الحياة. قد تجدينه يسير بخطوات بطيئة فيما يتعلق بالارتباط والدخول في علاقة عاطفية، ولكن هذا بسبب أنه يخشى أن يتعرض قلبه للألم والأذى ويريد دوما التأكد من أن شريكة حياته ستكون مخلصة له.

يعد رجل السرطان أيضا من الشخصيات الحساسة جدا بطبيعتها، مما يجعله قادرا على الاهتمام دوما بمشاعر شريكة حياته وإعطائها الاهتمام والرعاية التي تحتاجها.

رجل السرطان والعمل:

يستطيع رجل السرطان الحكم على الناس بطريقة صائبة، مما يمكنه من تكوين علاقات جيدة بذوي النفوذ في مكان العمل ليساعدوه في الوصول إلى ما يريده بشكل سريع. يمكن أن يشغل مناصب مختلفة أيضا بفضل قدرته على قراءة الآخرين. يتميز رجل السرطان أيضا، بأنه مجتهد في العمل ويستمتع بالوجود في مكان مليء بالأجواء الدافئة بين العاملين.

كيف تثيرين اهتمام رجل السرطان:

١- اظهري له جانبك الأنثوي، فسيحب ذلك كثيرا.

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٢- هل تتقنين الطبخ؟ لا تخشي التباهي بذلك.

٣- عبري له عن حبك لعائتلك، فسيقدر ذلك.

٤- اقيمي علاقة جيدة مع أصدقائه واحرصي على التحدث عنهم وعن عائلته بطريقة إيجابية.

٥- ستجدينه أنيقا للغاية ويحب كل شيئا منظما، لذا عليك أن تظهري له جانبك المهندم والمنظم أو اطلبي منه أن يساعدك في ترتيب بعض الأغراض هنا وهناك.

٦- ضعي في اعتبارك أنه لن يكون مرحبا بالتصرفات العفوية أو المفاجئة.

٧- تعاملي معه بشكل عاطفي واظهري له جانبك الحنون والعطوف.

٨- جامليه وقدمي له عبارات الثناء والإطراء.

٩- لا تخشي مشاركة مشاعرك مع رجل برج السرطان.

١٠- عند الدخول في جدال مع رجل السرطان، احرصي على أن تكوني لبقة ومقنعة ولست عنيفة.

١١- يفضل الدخول في حياة رجل السرطان على مراحل، واحدة تلو الأخرى، مع محاولة البقاء أمام عينيه وكسب ثقته.

١٢- انصتي باهتمام إلى حديثه وكوني دوما متواجدة كلما شعر بالاحتياج لك.

١٣- لا تحاولي إثارة غيرته.

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