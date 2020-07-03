4 آثار سلبية غير متوقعة عند تناول القهوة منزوعة الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية وانتشارا في العديد من البلدان سواء العربية أو الأجنبية، وعادة ما ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين؛ فتطرق مدمنوها إلى حل، وهو تناولها منزوعة الكافيين.

وهي تحتوي على 3% فقط من الكافيين، بما يعادل 2 إلى 5 ملليجرام من الكافيين لكل فنجان، مقابل 50 إلى 75 ملليجرام في القهوة العادية.

ووفقا لما نشره موقع "style craze" ؛ فإن الدراسات أثبتت أن تناولها يسبب العديد من الأمراض التي منها:

1- مضاعفات القلب

قد تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار، كما تعمل على زيادة الدهون في الدم المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، فضلا عن خطر الإصابة بنوبات القلب.

والمواد الكيميائية المستخدمة في القهوة منزوعة الكافين، مثل كلوريد الميثيلين وهو أحد المذيبات التي تستخدم لإزالة الكافيين تكون مسرطنة، وتسبب خفض ضغط الدم.

2- التهاب المفاصل الروماتويدي

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تناولها يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بسبب عملية المعالجة التي مرت بها والتي تعتمد على إضافة مواد كيميائية.

بخلاف القهوة العادية كون الكافيين يؤخر حدوث التهاب المفاصل، إذ تساعد نظام الأدينوزين الموجود بالدماغ والحبل الشوكي، على معالجة الألم.

3- الحموضة

أيضا تعمل على رفع نسبة هرمون الجاسترين في الدم، وهو هرمون يحفز إفراز المعدة للإفراط في فرز الأحماض، وبعدها تحدث الحموضة.

4- تمنع الجسم من امتصاص الحديد

تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع الجسم من امتصاص الحديد.

5- الصداع والنعاس

غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يتناولونها من الصداع والنعاس الذي ينتج بسبب عن وجود مادة كلوريد الميثيلين التي تبطئ الجهاز العصبي، وبعدها يشعر الشخص بالصداع والغثيان والنعاس.