3 حالات فقط يجب فيها ارتداء الكمامة في سيارتك الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتوارد إلى أذهاننا العديد من الأسئلة المتعلقة بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خوفاً على أنفسنا وذوينا من الإصابة بهذا الوباء، ومن بين الاستفسارات؛ هل يجب ارتداء الكمامة في السيارة الخاصة؟

في حالة القيادة بمفردك يمكنك الاستغناء عن الكمامة، ولكن هناك بعض الحالات التي يجب عليك الالتزام بها، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "webmed" الطبي.

1- إذا كنت في السيارة مع أشخاص لا يقيمون معك.

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2- إذا كنت مريضاً وكان لديك أشخاص آخرين في السيارة.

3- إذا كنت تشعر بالقلق حول ما يجري في الأماكن العامة في الوقت الحالي.

ونظرًا لأنه من الجيد عمومًا تجنب لمس قناع وجهك (لأنه قد يكون جرثوميًا)، فمن المنطقي أن تتركه لفترة بدلاً من ارتدائه وخلعه بشكل متكرر، وفي حال كنت بمفردك بالسيارة من الأفضل عدم ارتداء الكمامة لأنها تقلل مجال الرؤية الخاص بك.

وفي الأساس، عندما يتعلق الأمر بارتداء الكمامة، فكر في سيارتك أنها امتداد لمنزلك: هل سترتدي غطاء الوجه في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ قد ترتديها في حال دخول عامل لإصلاح شيء تالف بمنزلك فقط.