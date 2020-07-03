ستأكل في مطعم؟.. اسأل نفسك 4 أسئلة أولا وتأكد من تلك الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أشهر طويلة من تطبيق الحكومات لقرارات الحظر كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهدت معظم الدول وبما فيها مصر تخفيف تلك الإجراءات، ومن بينها إعادة فتح المقاهي والمطاعم.

وبالرغم من استمرار تفشي الفيروس إلا أن أغلب الناس متشوقون للذهاب لتلك الأماكن مرة أخرى، لذا نستعرض بعض الإجراءات الوقائية التي عليك اتباعها عند الذهاب للمطاعم وفقاً لما ذكره موقع webmed الطبي.

عند اتخاذ قرار بشأن ما هو آمن وما هو غير آمن لعائلتك هذا الصيف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، عليك طرح بعض الأسئلة الأساسية على نفسك.

1- هل أنت أو أي شخص تعيش معه فوق سن 65 أو معرض لخطر الإصابة بمرض شديد يزيد خطر نقل عدوى كورونا؟

2- هل أنت وأولئك الذين ستتفاعل معهم اتبعوا نفس الخطوات لمنع العدوى، مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين؟

3- هل يمكنك الحفاظ على مسافة تباعد موصى بها؟

4- ما هو المستوى الحالي لفيروس كورونا في مجتمعك.. مستقر أو يتنشر بسرعة؟

ويصنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، خطر التعرض لكورونا في المطاعم من أدنى إلى أعلى:

أقل المخاطر: عند تناول الطعام خارج المطعم، عبر توصيله أو التقاطه وحمله خارج المكان.

مزيد من المخاطر: تناول الوجبات السريعة على المقاعد في الهواء الطلق مع انخفاض السعة، ومراعاة التباعد بين الطاولات.

أكثر المخاطر: تناول الطعام في المطعم ذات الأماكن المغلقة والضيقة.

أعلى المخاطر: تناول الطعام في الموقع دون أي تغييرات في المقاعد.

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وقدّم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، مجموعة من النصائح الضرورية التي يجب اتباعها:

- التأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، واتباع المطعم توجيهات الحكومة والصحة ومراعاة تدابير السلامة.

- إذا كان من الممكن أن تطلب الوجبة التي تريدها مسبقا، بحيث تكون جاهزة لك عند وصولك، هذا يساعدك على تقليل الوقت الذي تقضيه داخل المطعم.

- عند القيادة، اركن السيارة بنفسك بدلاً من الاستعانة بعامل الجراج.

- أثناء تواجدك بالمطعم، كن حذراً وتجنب المصافحة باليدين ومشاركة الأدوات، لأن ذلك يخلق مرتعاً لجميع الجراثيم، بما في ذلك كورونا، ولحماية نفسك أثناء تناول الطعام في الخارج، اتبع هذه النصائح:

- لا تخرج إذا كنت مريضاً

- ارتداء غطاء الوجه في المطعم في جميع الأوقات، إلا عند تناول الطعام.

- مراعاة التباعد والمسافة بين الآخرين الذين لا يعيشون معك.

- لا تستخدم خيارات الطعام والشراب ذاتية الخدمة.

- الحد من استخدام الأواني المشتركة والأزرار وشاشات اللمس.

- قبل استخدام مناطق المرحاض، تأكد من أن المرحاض يحتوي على صابون ومناشف ورقية، أو مطهر اليد المصنوع من الكحول بنسبة 70٪ على الأقل. اغسل يديك دائمًا بعد استخدام دورة المياه.

- لا تلمس الأبواب والنفايات.

- عندما تغادر المطعم، أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس أو أي جراثيم أخرى، هي غسل يديك بشكل صحيح ومنتظم. وعندما تنتهي من وجبتك، وتصل إلى المنزل، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو استخدم مطهر اليد.