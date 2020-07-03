أجمل موديلات صنادل البلاتفورم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - عادت صيحة صنادل البلاتفورم لتحتل مكانة مهمة في خزانة كل فتاة وسيدة بفضل التصاميم والموديلات المتنوّعة والمميزة بمختلف الألوان المشرقة والأنماط الجذابة لتلائم جميع الأذواق.

إطلالات صيفية

صندل بلاتفورم بتصميم عصري من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin



تسيطر صنادل البلاتفورم على الإطلالات الصيفية بأسلوب شبابي وعملي وبطرق عديدة يمكن تنسيقها مع الملابس بأناقة وجمال.

من الرائج جداً اختيار صنادل البلاتفورم بأنماط قوس قزح أو بصيحة المقلّم، كما بالإمكان اختيارها بالقماش الذي ترغب به كل فتاة وسيدة مثل الجلد الفاخر، جلد الغزال أو المغطّى بالمخمل والترتر تبعاً لذوق كل واحدة.

لأسلوب رياضي جريء، لا تتردّدي في اختيار صندل البلاتفورم؛ لأنه من القطع الضرورية في حياتكِ ويومياتكِ الصيفية خاصة إذا كان بتصميم جريء وملفت للنظر، بالإضافة إلى تميّزه بطابع رياضي وشبابي عصري يتناسب مع طلّة معينة تكون خارجة عن المألوف.

في حال لم تكن الفتاة أو السيدة تملك صندلاً من هذا القبيل، فلا بدّ من شرائه؛ لأنه لا شك يضفي مظهراً جميلاً على إطلالتها ولا نخفي سراً إذا قلنا إن هذا النوع من الأحذية بشكل خاص يتناسب مع أغلب ستايلات الملابس دون استثناء خلال موسم الصيف.



تنسيق صنادل البلاتفورم

صندل بلاتفورم من الجلد الفاخر من سان لوران Saint Laurent



من الجميل انتعال صندل البلاتفورم مع سراويل بأقدام واسعة أو بنطلونات الـ Culotte ، أما جينز الـMom وجينز الـ Boy Friend فهو من الصيحات العصرية التي يمكن الجمع بينها وبينها صنادل البلاتفورم لإطلالة كاجوال مميزة.

بإمكانكِ انتعال صنادل البلاتفورم أيضاً مع الفساتين الطويلة أو المتوسطة الطول، للوك صيفي متألّق على البحر أو في المشاوير والنشاطات الصباحية.

من الإطلالات السبعينية التي يمكنكِ الحصول عليها أيضاً هذا الصيف هي تنسيق التنورة القصيرة مع صنادل البلاتفورم.

تعطي صنادل البلاتفورم لوك أقرب للـ Hippie والذي سيتوافق مع أغلب ستايلات الملابس.

Advertisements

تابعي المزيد: موديلات صنادل كعب عالي صيفية

أسلوب عصري متكامل

صندل بلاتفورم بتصميم مميز من صوفيا ويبستر Sophia Webster



لأسلوب عصري متكاملة، اختاري صندل البلاتفورم الزاهي بألوانه الزرقاء والخضراء والبيضاء لتكوني أكثر حيوية.

حتى تكون إطلاتكِ متكاملة ومتناسقة هذا الضيف، من المهم جداً أن تختاري صندل البلاتفورم باللونين الأبيض والأسود مع السوار عند الكاحل.

للحصول على تميّز لافت في الإطلالة مع صندل البلاتفورم ذي الكعب المنخفض والمميزّ بألوانه المتداخلة ببعضها البعض والرباط البيج الذي يجعله يبدو أجمل.

لا بدّ هذا الصيف أن نشتري صندلاً باللونين البني وتدرّجات البيج للحصول عل تناغم أكبر في الإطلالة العصرية.

تمتّعي بجرأة كبيرة خلال هذا الصيف مع صندل البلاتفورم بالكعب العالي جداً باللونين البني والبيج.

إذا كنتِ ترغبين إكمال إطلالتكِ العصرية مع الحذاء المناسب، لا بد أن تختاري الصندل باللونين الأبيض والبيج لفرادة لا حدود لها.

أما للمرأة الأنيقة ، فلا بدّ من صندل البلاتفورم الناعم بالون الفضي تزيّنه حلقة فضّية عند الجانب.

وأخيراً يجب ألا ننسى الصندل المميّز بلونه البرتقالي الممزوج مع البيج بالكعب العالي جداً الذي يسهل تنسيقه مع الملابس المختلفة.



تابعي المزيد: أحذية صنادل موضة ربيع وصيف 2020