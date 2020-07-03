إطلالات متنوعة للمحجبات من وحي عهود أشرف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - تتميز البلوجر ومصممة الأزياء ومدونة الموضة عهود أشرف باختياراتها البسيطة والمحتشمة المناسبة للشابات في عمرها، لذا جمعنا لكُنّ عدة خيارات عملية وأخرى عصرية بأسلوب الكاجوال وأزياء المناسبات من وحيها؛ لتتأنقن على طريقتها بخيارات مثالية.



إطلالات الجينز مع القمصان والبليزر

إطلالات الجينز مع القمصان والبليزر



لإطلالة عصرية كاجوال بأسلوب رسمي، يمكنكنّ تنسيق القمصان والبليزرات المتنوعة مع بنطلونات الجينز، وعن عهود؛ فقد ارتدت بنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف باللون البيج من الصوف الخفيف، وظهرت في إطلالة مشابهة بمعطف صوف بنيّ مع بلوزة سوداء وبنطال الجينز الأزرق؛ لإطلالتين محتشمتين وعمليتين، وأطلّت ببنطال الجينز مع قميص بنفسجي وبلوزة بيضاء، واختارت بنطالًا من الجينز الواسع مع قميص أبيض؛ لإطلالة حيادية.

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تنسيقات كاجوال للعمل

تنسيقات كاجوال للعمل



نسقت عهود عدة خيارات كاجوال مناسبة للعمل والمناسبات الرسمية، من أبرزها بنطال أسود مع قميص أبيض وبلوزة سوداء قصيرة، وتأنقت بقميص أبيض مع بنطال طويل أبيض، كسرت لونهما بحجاب ملون وحزام أصفر للخصر؛ لإطلالة عصرية، وتجمّلت ببنطال أسود مع قميص أبيض وبلوزة قصيرة صفراء؛ لخيار رسمي مناسب للشابات.



خيارات مميزة من وحي عهود أشرف

خيارات مميزة من وحي عهود أشرف



لإطلالات المناسبات الضخمة، يمكنكنّ أن تستوحين من عهود أشرف فستانًا مصممًا من الأعلى ببلوزة بيج تكسوها التطريزات، وتنورة من الطبقات المزينة بالشراشيب اللامعة، ولخيار مناسب للحفلات البسيطة؛ يمكنكنّ التألق ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض مع معطف طويل بنفسجي مطرز بالذهبي؛ لإطلالة عربية بأسلوب عصري، ولخيار مشابه؛ يمكن ارتداء بنطال وبلوزة باللون الأسود مع عباية صفراء مصممة بتطريزات ذهبية وشراشيب سوداء للأكمام.

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