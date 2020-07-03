كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - الساعات هي أكثر قطع المجوهرات المفضّلة لدى كثير من النساء، وتحرص معظمهن على ارتدائها؛ لتُكمل إطلالتها مع بقية قطع المجوهرات.

ومع بداية كل موسم؛ تحرص دور المجوهرات الشهيرة على تصميم ساعات نسائية فخمة بمختلف التصاميم؛ كالمرصعة بالألماس والأحجار الكريمة والكريستال، ومتعددة الألوان مثل الأبيض والأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي؛ لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

وتعد الساعات المصنوعة من الذهب الأبيض من أرقى وأفضل التصميمات بالنسبة للكثير من النساء؛ إذ يتميز بأناقته وفخامته.

وفي السطور التالية؛ تقدم لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة ساعات نسائية فخمة من الذهب الأبيض؛ لإطلالة أنيقة ومميزة بمختلف المناسبات.

ساعة سيربنتي سيدوتوري من بولغاري

ساعة سيربنتي سيدوتوري من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فخم ومميز بين موديلات الساعات من الذهب الأبيض، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بولغاري، لساعة سيربنتي سيدوتوري من الذهب الأبيض، على شكل قطرة الماء، يحيط بها إطار من الذهب الأبيض المرصع بالألماس.

ويتمتع هذا التصميم بسوار رقيق جذاب على شكل أنماط سداسية من الذهب الأبيض بمشبك قابل للطي، وعلبة الساعة من الذهب الأبيض، وطبقة مينا من الأوبالين الأبيض الفضي.

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ساعة من بياجيه

ساعة من بياجيه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة لإطلالة مسائية، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لساعة فاخرة من بياجيه، من الذهب الأبيض، على شكل دائري، مرصعة بالألماس الأبيض.

وأهم ما يميز هذا التصميم أن سوار الساعة بالكامل مرصعاً بأحجار الألماس الأبيض صغيرة الحجم، بشكل أنيق وجذاب، مما يمنحكِ إطلالة فاخرة وأنيقة.

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ساعة من كريستال سواروفسكي

ساعة من كريستال سواروفسكي



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم ناعم وأنيق، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة من كريستال سواروفسكي، وتحديدًا مجموعة ريفيرسو، التي استوحت تصميمها من الفن الزخرفي "آرت ديكو"، وهي مصممة من الذهب الأبيض والألماس، بتصميم دائري، ويحيط بها إطار من أحجار الألماس الأبيض صغيرة الحجم.

ويمكن ارتداء هذه الساعة في الإطلالات الصباحية والمسائية.

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ساعة من ديور

ساعة من ديور



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي هادئ، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم البسيط، لساعة من ديور، من الذهب الأبيض وأحجار الألماس صغيرة الحجم.

وتأتي هذه الساعة بتصميم دائري من اللون الأبيض، تحيطه أحجار الألماس صغيرة الحجم، وبمشبك مزيّن بالألماس أيضًا، وسوار من الذهب الأبيض.