خطوات عمل غمازة بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - غمازة الذقن هي علامة فارقة في وجه المرأة، تُعطي خصوصية لمظهرها وتضفي على جمالها فرادةً وتميّزًا إلى حدّ يمكن اعتبارها توقيعاً جماليًا مضافاً إلى ملامح صاحبتها.

تسعى بعض النساء إلى الحصول على غمازة الذقن بعميات جراحية ، لكنّ الأمر لا يحتاج إلى كل هذه التكلفة والآلام إذ يمكن اعتمادها عن طريقة حيل المكياج عبر توليد نوع من الخدع البصرية للإيهام بوجود غمازة في منطقة الذقن.



خطوات عمل غمازة الذقن بالمكياج

غمازة الذقن

فرد كريم الأساس على الوجه بالكامل، وتركه لبضع دقائق حتى تمتصه البشرة بالكامل. تحديد المنطقة المراد رسم الغمازة فيها على الذقن، وعادةً ما تظهر غمازات الذقن في منتصف الذقن. باستخدام قلم الكحل البني يتم رسم شكل هلال صغير في المنطقة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة. باستخدام فرشاة ظلال العيون الرفيعة يتمّ فرد الكحل البنيّ ومزجه مع كريم الأساس الموجود على البشرة، وذلك من خلال تحريك الفرشاة للأعلى وللأسفل. في حال عدم وضوح غمازة الذقن يمكن استخدام قلم الكحل البنيّ بالدرجة الداكنة، وتعتمد درجة لون قلم الكحل البني المستخدم على درجة لون البشرة الأصليّة.

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غمازة الذقن من خلال الضغط

غمازة الذقن

اذا كنتِ تودّين الحصول على شكل غمازة الذقن لكنّك لستِ من محبّات المكياج كما أنّكِ تخشين من عمليات التجميل وتداعياتها السلبية التي يمكن أن تعود على البشرة، فهناك طريقة أسهل يمكن من خلالها خلق الذقن وهي من خلال عملية الضغط، اذ يكفي الاستعانة بقلم الحبر من أجل تحديد منطقة الذقن المراد تكوين الغمازات فيها، ومن ثم توجيه الجزء الخلفي المسطح لفرشاة ظلال العيون نحو النقطة التي تمّ تحديدها، ثم البدء بتوليد قوة ضغط مناسبة تجاه الجلد الموجود هناك، لمدّة لا تقل 15 دقيقة، والاستمرار في تكرار هذه الخطوة الى حين الحصول على الغمازة المطلوبة.

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