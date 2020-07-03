كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - تتغير لون الشفاه من اللون الأحمر الطبيعي أو الوردي إلى الداكن، جرّاء جفاف البشرة أو التعرّض لأشعة الشمس الضارة، والتدخين. وقد يكون تغيّر لون الشفاه نتيجة للعامل الوراثي. وحيث أن سرّ الإبتسامة الجميلة تكمُن في الشفاه الوردية والمكتظة؛ كونها تعدّ محور الجاذبية في الوجه، تسعى الكثير من النساء لزيادة جمالها ونضارتها، وجعلها ورديّة ناعمة ومشرقة.

فيما يأتي، اخترنا لك عددًا من أقوى الوصفات الطبيعيّة للعناية والإهتمام للحفاظ على رطوبة شفتيك، وإستعادة نعومتهما، والتي تُساعد أيضًا في الحصول على شفاهٍ حمراء وورديّة مكتظّة وجذّابة:

أقوى الخلطات لتوريد وتكبير الشفاه طبيعيًا

خلطات طبيعية لتكبير وتوريد الشفاه



عصير التوت وجل الألوفيرا

عصير التوت وجل الألوفيرا



يُعتبر عصير التوت علاج فعّال للشفاه الداكنّة، وذلك لاحتوائه على المعادّن، والفيتامينات.



المكوّنات:

نصف ملعقة كبيرة من عصير التوت.

نصف ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكوّنات مع بعضها جيداً للحصول على عجينة، تُوضع العجينة على الشفاه مع التدليك مدّة 3-4 دقائق، تُترك العجينة مدّة 10-15 دقيقة، تُغسل الشفاه بالماء الدافئ.

تُكرّر هذه الطريقة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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جذور الشمندر وزبدة الشيا وزيت الزيتون

جذور الشمندر وزبدة الشيا وزيت الزيتون



يحتوي جذر الشمندر على مًضادات الأكسدّة، ومُضادّات الإلتهابات التي تعمل على تفتيح الشفاه. أما زبدّة الشيا تعمل على ترطيب الشفاه؛ لإحتوائها على فيتامين "أ"، وفيتامين "هـ". أما زيت الزيتون يعمل كبلسم طبيعي للبشرة. وشمع العسل يعتبر واقيًا للشفاه.

المكوّنات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الشمندر.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

طريقة الإستخدام:

يُخلط كل من زبدّة الشيا، وزيت الزيتون، وشمع العسل في وعاء زجاجي. يُسخن قدر من الماء، ثُمّ يُوضع الوعاء الزجاجي في القدر. تُخلط المكوّنات جيدًا حتّى تذوب تمامًا، ثُمّ يُضاف مسحوق الشمندر، وتُمزج جيدًا. يُحفظ المزيج في وعاء، ثُمّ يُترك حتّى يبرد تمامًا. يُوضع كمية من المزيج على الشفاه مرّة يوميًا لترطيبها ومنحها لونًا ورديًا وشكلًا مكتظًا.



الرمّان

الرمان لتوريد الشفاه



يُعتبر الرمان علاج فعّال للشفاه؛ حيث يعمل على تغذية وترطيب الشفاه واستعادة لونها الوردي الطبيعي. وأيضًا يُساعد في تكبيرها ومنحها حجمًا إضافيًا.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من بذور الرمان.

القليل من كريمة الحليب.

القليل من ماء الورد.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكوّنات مع بعضها جيدًا للحصول على عجينة، تُوضع العجينة على الشفاه مع التدليك بضع دقائق. ثم، تُغسل الشفاه بالماء الدافئ.

تُكرر هذه الطريقة مرةً واحدةً يوميًا.

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الفراولة

الفراولة لتوريد وتكبير الشفاه



تُساعد الفراولة في إزالة خلايا الجلد الميتة عن الشفاه، ومنحها حجمًا مكتظًا أحمر وورديًّا، كما وتحتوي على معادن وفيتامينات تحافظ على صحّة الشفاه.



المكونات:

نصف ملعقة كبيرة من الفراولة المهروسة.

القليل من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات جيدًا للحصول على عجينة، تُوضع العجينة على الشفاه، وتُدلّك بلُطف. تُترك على الشفاه مُدّة 10 دقائق. ثم، تُغسل الشفاه بالماء الفاتر. تُكرّر الطريقة مرّة أو مرّتين أُسبوعيًا.

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الكركم والحليب

الكركم والحليب لتكبير الشفاه



يُعدّ الحليب البارد والكركم علاجًا رائعًا للشفاه. ويُساعد في الحصول على شفاه حمراء ووردية ناعمة لمّاعة؛ وذلك لقدرة الكركم على مُعالجة تَصبُّغها، والبقع الموجودة عليها، أمّا الحليب فيُعدّ مُرطّبًا طبيعيًا للشفاه.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الحليب البارد.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات جيدًا للحصول على عجينة متماسكة. تُوضع العجينة على الشفاه، وتُترك عليها مُدّة 5-6 دقائق، تُدلّك الشفاه بِلُطف. تُغسل الشفاه بالماء الدافئ، ثُمّ تُرطّب بإستخدام مُرطّب الشفاه، تُكرّر الوصفة مرّة كلّ يومين.



بتلات الورد

بتلات الورد لتوريد الشفاه طبيعيًا

تحتوي بتلات الورد على الزيوت الطبيعية والسكريات التي تساعد في تزويد الشفاه بالرطوبة ومنحها لونًا ورديًا طبيعيًا، كما أنها تعدّ مضادة للالتهابات. وتُعدّ طريقة استخدام بتلات الورد رائعةً للحصول على شفاهٍ حمراء ووردية، وتفتيح الشفاه الداكنة.

المكونات:

5-6 بتلات من الورد.

نصف كوب من الحليب.

طريقة الإستخدام:

تُنقع بعض بتلات الورد في الحليب طوال الليل، تصفى البتلات من الحليب، ثم تُهرس جيدًا في الصباح، وتُضاف بعض قطرات الحليب إلى البتلات المهروسة للحصول على مزيج متجانس كالمعجون، يُوضع المعجون على الشفاه، ويُترك مدّة 15 دقيقة، تُغسل الشفاه بالماء البارد.

تُكرر هذه الطريقة كل يوم ليلاً، ومع الوقت ستُلاحظ النتائج.



نصائح للحفاظ على لون شفاه وردي طبيعي

تعدّ العناية بالشفاه أمرًا هامًا للحفاظ على جمالها



بعض النصائح التي يُوصى باتباعها للحفاظ على لون شفاه أحمر جذّاب، ولعلّ أهمها:

وضع مُرطّب الشفاه أثناء النهار، مع وضع طبقة من الفازلين في الليل، وخاصةً في الحرّ، أو البرد الشديدين، حيث تسبب هذه الظروف جفاف الشفاه وتقشّرها، كما يُمكن إستخدام زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزبدة الكاكاو، كمرطِّبات طبيعية.

إزالة المكياج على البشرة وعدم تركه حتى لا يؤدي لتشقق الشفاه وجفافها، ويُمكن الإعتماد على زيت الزيتون وزيت اللوز للتخلّص من آثار المكياج.

استخدام مُرطّب شفاه مع حماية من أشعة الشمس.

الابتعاد عن التدخين؛ إذ يُؤدي إلى جعل الشفاه داكنة اللون، وذلك بسبب احتوائه على التبغ الذي يقضي على المظهر الصحيّ الجميل للشفاه.

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