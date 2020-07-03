لجمال شعرك.. إليكِ فوائد المر وطريقة استخدامه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - المر عبارة عن مادة صمغيَّة تظهر على أغصان شجرة المر، وتكون على شكل كتل يتراوح لونها بين البني والأصفر، وتتكون هذا المادة من خليط من الزيوت الطيَّارة والمواد الصمغية، وتنمو هذه الشجرة في كلٍّ من شمال إفريقيا، واليمن، والسعودية، ولهذه المادة فوائد عديدة لا سيما للشعر؛ فهي قادرة على حمايته من كثير من المشكلات التي قد يتعرض لها، وذلك لكونها مضادًّا حيويًّا فعالًا، فإليكِ فيما يلي أبرز فوائده وطرق استخدامه.



فوائد المر لجمال شعركِ

فوائد المر لجمال شعركِ



هناك العديد من الفوائد التي يمنحها المر للشعر، منها أنه يجعل الشعر أكثر نعومة، حيث يعمل المر على إعطاء الشعر الملمس الناعم الجميل، بالإضافة إلى الصحّة والقوة التي تساعده على النمو، وبالتالي الحصول على شعر طويل ومميّز.

كما يساعد على تقوية بصيلات الشعر، وذلك من خلال تغذية جذوره، بالإضافة إلى الحدّ من تساقط الشعر وجعله ينمو بطريقة أسرع، لكونه مضادًّا حيويًّا فعالًا، ومن فوائده أيضًا تطهير فروة الرأس والحد من ظهور القشرة المزعجة وانتشارها، وغيرها الكثير من المشكلات التي قد تصيب الشعر، بالإضافة إلى الحد من ظهور أي نوع من الفطريات التي قد تظهر في الشعر، وبالتالي الحصول على شعر قويّ وصحيّ.

ويعتبر المر من العلاجات الفعالة في القضاء على القشرة، وذلك من خلال تخفيف كمية معينة منه بواسطة الماء، كما يساهم إلى حدٍّ كبير في زيادة كثافة الشعر ومنحه لمعانًا ولمسة حريرية.

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طريقة استخدام المر للشعر

طريقة استخدام المر للشعر



يمكن استخدام المر بطرق مختلفة للحصول على شعرٍ صحيٍّ وقويٍّ، ومن أهمّ هذه الطرق أخذ حباته الخام بقدر ملعقتين، وغسلها بالماء جيدًا للتخلص من الغبار العالق بها، ثم وضعه في علبة زجاجية نظيفة ومُحكمة الغلق، ومن ثمَّ سكب لتر من الماء المغلي فوق حبات المر وتغلق العلبة جيدًا، ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا واستخدميها على الشعر بعد غسله بالشامبو جيدًا، واشطفي شعرك بمنقوع المر، ويمكن الاحتفاظ بالكميّة المتبقية من المر في الثلاجة، ولكن لمدّة لا تزيد عن شهر واحد.



طريقة صنع زيت المر

طريقة صنع زيت المر



لتحضير زيت المر بنفسك يمكنكِ إحضار نصف كيلوغرام من حبات المر الخام النظيفة وغمرها بزيت اللوز أو زيت دوار الشمس، ثم وضعها في علبة زجاجية محكمة الغلق، وأضيفي إليها كمية الزيت حتى تُغطّيها بشكل كامل، ومن ثمَّ ضعي العلبة في مكان مرتفع تحت أشعة الشمس المباشرة، واتركيها لمدّة ثلاثة أسابيع متواصلة، وبعد انقضاء المدة صفِّي الزيت جيدًا وضعيه في وعاء نظيف واستخدميه بكل سهولة لجمال شعرك.

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