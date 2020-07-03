بعد الاتفاق مع والده.. شاب سوري يغتصب شقيقته ويذبحها

علاقات و مجتمع

شهدت سوريا وقوع حادث مؤلم للغاية انتفضت معه القلوب، وذلك بعد أن أقدم شاب على ذبح شقيقته بعد أن قام باغتصابها.

ووفقا لروسيا اليوم، تناقلت وسائل إعلام محلية في سوريا ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن جريمة قتل مروعة حدثت في بلدة الذيابية بريف دمشق.

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وبحسب وزارة الداخلية السورية: "وردت إخبار إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق التابع لناحية ببيلا بريف دمشق بوجود جثة فتاة في أحد المنازل بالبلدة، فتم إرسال دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر ملقاة على الأرض والدماء تنزف من عنقها كونها (قتلت ذبحآ بالسكين)، وبسؤال والدها عن ما حدث أفاد بأنها كانت هي وشقيقها في الغرفة وبعدها سمع صوت صراخ وأصوات استغاثة وحين دخوله إلى الغرفة شاهد ابنته مضرجة بالدماء وأعلمه ولده أنه قام بقتلها، وبعدها لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وخلال عمليات البحث والتقصي وجمع المعلومات، تبين أن القاتل سيهرب إلى محافظة أدلب، حيث تم إلقاء القبض عليه في مركز انطلاق الشمال قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من ارتكاب الجرم.

وبعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقته ذبحا بالسكين بعد أن قام باغتصابها.

وبالتوسع بالتحقيق تبين أن والد القتيلة كان على علم واتفاق بقيام ولده بالقتل وذلك بحجة أن الفتاة أصبحت ذات سمعة سيئة في الحي الذي يقيمون فتم إلقاء القبض على الأب والتحقيقات ما زالت مستمرة معهما وستتم إحالتهما إلى القضاء المختص.