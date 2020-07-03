"الأصفر" يفرض سيطرته على منصات عروض الأزياء في 2020

باريس - لايف ستايل
لاحظنا أن الاصفر كان أحد أبرز الألوان على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020 وقد قدمته معظم دور الأزياء العالمية بأساليب متنوعة ومختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، كما وأن درجاته اللونية كانت أيضاً منوعة وملفتة منها الزاهي ومنها الصارخ والقوي واليوم سنقدم لك أجمل أزياء باللون الأصفر من منصات العروض الى موضة الشارع.
الأصفر احدث الوان صيف 2020:
كما ذكرنا فإن الأصفر كان من ضمن أبرز الألوان في صيف 2020 وقد شاهدناها على مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية مثل البيرتا فيريتي Alberta Ferretti، بالمان Balmain، جاكموس Jaquemus، ايلي صعب Elie Saab، أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta والقائمة تطول..
ومنه رصدنا التصاميم الكاجوال مثل القمصان الناعمة والفساتين المرحة والبناطيل العملية والبليزر والتصاميم الأكثر رسمية مثل التنانير المنسدلة وفساتين السهرة، وقد تنوعت درجاته اللونية بين الأصفر الباهت وصولاً الى الأصفر الغني الأقرب الى البرتقالي.
الأصفر من منصات العروض الى موضة الشارع:
في كل موسم نشاهد كيف تنتقل أجمل التصاميم من منصات العروض الى الشارع على اطلالات النساء بشكل عام من نجمات وفاشينيستا وانفلونسرز أيضاً، وهذا الصيف لاحظنا حضور اللون الأصفر المميز الذي انتقل باشراقة وحيويته من منصات العروض العالمية الى الشارع على أجمل الاطلالات الشبابية والأنيقة، وهذا اللون يناسب مختلف النساء ولاسيما اللواتي يفضلن الأسلوب الجريء والملفت.
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