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فرق حظر كورونا بينهما.. رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لابنها: نفسي أحضنك

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علاقات و مجتمع

الإعلامية بسمة وهبة

لم تتمكن الإعلامية بسمة وهبة، من رؤية ابنها الذي يعيش في مع والده، وذلك لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس المستجد.

ونشرت "وهبة" صورة قديمة تجمعها بابنها، معلقة عليها: "وحشتني يا ابني يا عمري يا رب أشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندي يفتح لأخدك في حضني وأريح قلبي من الوجع شوية.. يا رب هونها".

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وتفاعل مع الصورة متابعي الإعلامية في الدعاء لها وتمكنها من رؤية ابنها قريبًا: "ربنا ما يوجع قلبك يا حبيبتي وإن شاء الله ربنا يجمعك على قرة عينك عاجلًا"، "يا عمري الله يخليكي له ويجمعكم على خير".

ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يذاع على قناة "ON".

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