علاقات و مجتمع
لم تتمكن الإعلامية بسمة وهبة، من رؤية ابنها الذي يعيش في السعودية مع والده، وذلك لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت "وهبة" صورة قديمة تجمعها بابنها، معلقة عليها: "وحشتني يا ابني يا عمري يا رب أشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندي يفتح لأخدك في حضني وأريح قلبي من الوجع شوية.. يا رب هونها".
وتفاعل مع الصورة متابعي الإعلامية في الدعاء لها وتمكنها من رؤية ابنها قريبًا: "ربنا ما يوجع قلبك يا حبيبتي وإن شاء الله ربنا يجمعك على قرة عينك عاجلًا"، "يا عمري الله يخليكي له ويجمعكم على خير".
ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يذاع على قناة "ON".
كانت هذه تفاصيل خبر فرق حظر كورونا بينهما.. رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لابنها: نفسي أحضنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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