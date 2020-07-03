فرق حظر كورونا بينهما.. رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لابنها: نفسي أحضنك

علاقات و مجتمع

لم تتمكن الإعلامية بسمة وهبة، من رؤية ابنها الذي يعيش في السعودية مع والده، وذلك لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "وهبة" صورة قديمة تجمعها بابنها، معلقة عليها: "وحشتني يا ابني يا عمري يا رب أشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندي يفتح لأخدك في حضني وأريح قلبي من الوجع شوية.. يا رب هونها".

Advertisements

وتفاعل مع الصورة متابعي الإعلامية في الدعاء لها وتمكنها من رؤية ابنها قريبًا: "ربنا ما يوجع قلبك يا حبيبتي وإن شاء الله ربنا يجمعك على قرة عينك عاجلًا"، "يا عمري الله يخليكي له ويجمعكم على خير".

ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يذاع على قناة "ON".