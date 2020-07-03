علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة شيري عادل، هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت صورة لهما عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على "إنستجرام". وذكرت "شيري" في التهنئة: "صاحبتي وحبيبتي وأختي، ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي، عيد ميلاد سعيد بحبك أوي". Advertisements وردت عليها زوجة الفنان أحمد زاهر قائلة: "أنتي بنوتي الحلوة وأختي الصغيرة الجميلة اللي أنا فخورة بيها وبحبها أوي من جوه جوه قلبي ونفسي أفرح بيها أوي.. عشان أنتي يا شيري تستاهلي الفرح والسعادة". وكان آخر ظهور للفنانة شيري عادل، حينما شاركت متابعيها بصورها بفستان على أحد شواطئ البحار، قبل أيام قليلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل تهنئ زوجة أحمد زاهر بعيد ميلادها.. والأخيرة: نفسي أفرح بيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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