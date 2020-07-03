فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك إذا مشيت 30 دقيقة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم للحفاظ على صحتنا بشكل عام، وتعزيز قوة العضلات والمحافظة على قوام مثالي.

وربما يجد البعض صعوبة في المواظبة على الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو ممارسة التمارين بالمنزل، لذا عليك تعويض ذلك بالمشي لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً.

وهنا نستعرض ما يحدث لجسمك عند المشي كيلومتر يوميا أو لمدة 30 دقيقة، وفقا لما ذكر موقع "health line" المتخصص بالشؤون الصحية.

- يحسن تركيزك

يزيد من نشاط الدماغ، ومكافحة الانخفاضات في وظائف الدماغ المرتبطة بالشيخوخة، ومن الأداء على المهام المعرفية، والقدرة على التركيز، والقيام بعملك على أفضل ما يمكن، والتركيز ليس مهمًا فقط للدراسة والعمل، ولكن يزيد من استمتاعك بقراءة كتاب.

- يكافح آلام المفاصل

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إذا كنت واحدا من الأفراد الذين يعانون من هذه الحالة، حاول المشي على الأقل كيلومتر يومياً بما يعادل نصف ساعة، لأن المشي يمنع الضرر بالمفاصل، ويقوي العضلات التي تدعم وتحمي المفاصل.

- يساعدك على فقدان الوزن

إحدى الطرق التي تساعدك على إنقاص الوزن هي المشي كيلومتر كل يوم، وينشط من نشاط عضلاتك أيضا.

- تحسين الهضم

عندما تمشي كيلومتراً كل يوم، قد تلاحظ تحسنا في عملية الهضم، كونه يساعدك على تحريك الأمعاء ويقلل من الإمساك والغازات.

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- يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

هل تعلم أن السبب الأول للوفاة في العالم هو أمراض القلب والأوعية الدموية؟

والمشي نصف ساعة يوميا، يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، والحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- تحسين المزاج

هل وجدت نفسك تشعر بالأرق دون سبب؟ عليك المشي حتى عشر دقائق، إذ يمكن أن يكون له تأثير يستمر طوال اليوم، كونه يعمل على تعزيز المزاج، ابدأ يومك بالمشي أو حتى في منتصف النهار.

- محاربة القلق والاكتئاب

يعمل على تحسين الصحة العقلية، ومحاربة الاكتئاب أو القلق، ويمكنك جني المزيد من هذه الفوائد الصحة العقلية من خلال المشي بالخارج بدلا من المشي حول مسار داخلي أو في مركز تجاري.

- تعزيز الجهاز المناعي

جهازك المناعي هو نظام معقد، فإذا كنت مهتمًا بتعزيز المناعة، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، مثل الامتناع عن التدخين، والإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة المفيدة التي تحتوي على خضروات وفواكهه، وأيضاً المشي كل يوم، لأن المشي يقلل من خطر الإصابة بالمرض ويعزز طول العمر.

- يساعدك على النوم بشكل أفضل

المشي 30 دقيقة كل يوم يساعدك على حرق الطاقة، ويساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، لذا إذا كنت تعاني من الأرق، عليك بممارسة النشاط البدني وستحصل على مفعول مماثل للحبوب المنومة، لأن المشي والحركة يعزز إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعدك على النوم.