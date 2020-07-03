علامتان رئيسيتان على انتشار بق الفراش في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من بق الفراش، وهي حشرات صغيرة بطول 5 ميليمترات تتغذى على دم الإنسان وطورت مقاومة ضد المبيدات الكيميائية، مما يجعل القضاء عليها صعباً للغاية.

ويتكاثر بق الفراش بطريقة سريعة، حيث تضع الأنثى ما يصل إلى 300 بيضة، وتعد الحكة خلال النوم من العلامات التحذيرية الأكثر شيوعاً لوجود بق الفراش، وفقا لما ذكره موقع "24".

وتشمل العلامات الأخرى لبق الفراش رؤية بقاياها ومخلفاتها على الملاءات أو أغطية الوسائد.

وأوردت صحيفة إكسبريس البريطانية علامتين رئيسيتين يجب الحذر منهما، وتدلان على وجود بق الفراش:

وجود رائحة غير عادية

مثل العديد من أنواع البق، يطلق بق الفراش روائح تسمى الفيرومونات المنبهة، وقد تنتج هذه المادة من براز البق، ويمكن أن تشم روائح أخرى تشبه رائحة الكزبرة على أغطية السرير والوسائد.

الهيكل الخارجي للحشرة

تملك حشرة بق الفراش هيكل خارجي تتخلص منه في إحدى مراحل حياتها، وفي حال وجود هذه الحشرة في منزلك، فقد تعثر على هذا الهيكل على فراشك، وهو يشبه الصدفة، كما تشير البقع السوداء إلى بقايا براز العث.

كيف تتعامل مع لدغات بق الفراش؟

ضع شيئًا بارداً مثل قطعة قماش نظيفة ورطبة على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الحكة والتورم.

· حافظ على نظافة المنطقة المصابة.

· لا تخدش مكان اللدغة لتجنب الالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً أن تطلب من الصيدلي استخدام كريم ستيرويد خفيف مثل كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف أعراض الإصابة بلدغات بق الفراش.