"مسحت سجادة الفندق".. إعلامية تروي واقعة جديدة لنانسي عجرم

علاقات و مجتمع

تحدثت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، عن تقديرها للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي وصفتها بالمتواضعة، حيث روت قصة نادرة عن الفنانة اللبنانية، أثناء لقائهما في أحد الفنادق منذ عدة سنوات.‏

وقالت "ليلى"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "هذه هي الفنانة الجميلة ‏نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما إلو طعمه، وكلام كبر بالمثاليات، حدثتني عن حدتها، ووالدتها، وإنها كانت ‏قبل الزواج بتساعد في شغل البيت"، مستشهدة بالمثل الشعبي اللبناني: "رجليها على الأرض" في إشارة تواضعها.‏

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أضافت الإعلامية الكويتية: "أثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق.. اعتقدت أنها ‏ستطلب خدمة التنظيف من الفندق"، متابعة: "فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام ‏غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماما".‏

وأرفقت المذيعة صورة تجمعها مع الفنانة اللبنانية، خلال احتضان الأخيرة لها، على هامش إجراء الحوار.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشور الإلامية الكويتية، الذي حصد على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها:"حبيت نانسي عجرم أكتر"