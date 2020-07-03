4 اخطاء مكياج تجعل تجاعيدك أكثر وضوحًا.. تجنبيها

كثير يقعن في مشكلة وضوح التجاعيد بعد المكياج، واليوم يقدم لك بعض النصائح لتجدنب هذة المشكلة.

1- الاختيار الخاطئ لنوعية الكونسيلر وكريم الأساس

ننصحك بعدم اختيار تركيبات تجميلية كثيفة خالية من الزيوت خاصة إذا كنت صاحبة بشرة جافة، فوجودها أسفل العيون وعلى الوجه بالكامل سيبرز التجاعيد بشكل واضح وبارز. ولذلك ننصحك باعتماد مستحضرات أكثر ليونة تعمل على ترطيب بشرتك وتمنع ابراز الخطوط الدقيقة أو التجاعيد

2- إستخدام الأصابع في تطبيق الكونسيلر أو الفوندايشن

يفضل ألا تستعيني بأصابعك لتوزعي المستحضرات التجميلية على بشرتك، فهذه الحركة تكون قاسية بعض الشيء على الجلد وتتسبب بتوسيع رقعة التجاعيد. ولذلك إستخدمي البيوتي بلاندر أثناء وضعك للكونسيلر أو لكريم الأساس والتي تمنح بشرتك التغطية المناسبة.

3- البودرة تبرز التجاعيد

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إن كنت من صاحبات البشرة التي يشوبها الجفاف والتجاعيد، ننصحك بعدم تطبيق البودرة بالقرب من الفم وأسفل العينين لأنها تعمل على إبراز الخطوط الدقيقة. وإنطلاقاً من هنا، ننصحك بأن تكتفي بتطبيق البودرة على جبهتك وأنفك فقط أو ما يعرف بالـ T Zone.

4- لا تبالغي في تطبيق مكياج أسفل العيون

إن كنت تلاحظين بعضاً من الخطوط الرفيعة أسفل العين مباشرة، ابتعدي حينها عن تطبيق الكثير من ظلال العيون في هذه المساحة، لأنها كالبودرة تسبب الجفاف للجلد الحساس والرقيق تحت العين وبالتالي تسهم في إبراز التجاعيد بشكل واضح.

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