قواعد دمج الإكسسوارات مع الملابس

مما لا شك فيه أن الإكسسوارت تكمل ناقة المرأة و إطلالتها المميزة، فهي تعتبر من الملحقات الرئيسية التي تبرز جمال المرأة و اناقة ملابسها و مظهرها و تبرز روحًا مليئة بالإثارة و العصرية.

اختيار الإكسسوارات بشكل خاطئ

اختيار الاكسسوارات بشكل خاطىء يؤثر سلبًا على مظهر واناقة المرأة، و لذلك سوف يقوم بشرح بعض أهم الملامح عن الإكسسوارات و كيفية تنسيقها لتظهرك بشكل حذاب و رائع.

قواعد تنسيق الإكسسوارات

– التنويع بقدر الإمكان في طول قلائد الرقبة، ابتعدى بقدر الإمكان عن أن يكونو بنفس الطول، فيمكنك اختيار قلادتين بطول واحد ثم تنويع باقى الأطوال، و ذلك على ان تكون المسافات بينها متوازية و الاطوال متقاربة، و ذلك بخصوص السلاسل و العقود الرفيعة، أما بخصوص العقود الكبيرة فيمكنك لبس عقد واحد كبير مناسب للملابس و إقرانه بسلسلة رفيعة صغيرة.

– لا تقومى بخلط المجوهرات مع الإكسسورات ولا الإكسسوارات الجلدية مع الأخرى المعدنية، و عليكي أن تختار قلائد و اكسسوارات متقاربة و متناسقة في الألوان.

– يمكنك كسر قواعد الألوان و استعمال ألوان جريئة تبرز شخصيتك، حيث يمكنك ارتداء خواتم ذات ألوان مختلفة من الأصفر والفضي والأبيض وارتداء عقلات الإصبع لمظهر جرىء و عصري.

– يمكنك الدمج بين خاتم قديم وآخر جديد في الإصبع الواحد أو جنبا إلى جنب، أو ارتداء نفس ستايل الخاتم بجانب بعضهم على أصابع اليد، و قد اصبحت موضة استخدام الخواتم الكبيرة شائعة حاليًا فأصبح ارتدائها يعكس شخصية جريئة عصرية.

– قومى باختيار اكسسوارات جريئة والتي تلفت النظر مثل خواتم الجماجم و الأزهار والأشكال الغريبة الهندسية و غير المعتادة.

– ارتدي الإكسسوارات التي تلعب دورًا في ابراز ملابسك، فمثلا إذا كنتى ترتدي ملابس متعددة الألوان فيمكنك ابراز لون واحد عن طريق اختيار الإكسسوارات بنفس اللون و كذلك اختيار نفس الخامة والتغيير من اللون.

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تنسيق الإكسسوارات حسب مظهر الملابس

– اذا كنتي ترتدي فستان ذو لياقة خارجية فيمكنك اختيار العقد الكبير اذا كانت اللياقة سادة وليس بها تطريز، أما اذا كانت اللياقة مطرزة فمن الأفضل ألا ترتدى قلادة.

– اذا كنتى ترتدى فستان بدون أكتاف، هنا يفضل ارتداء قلاة قصيرة عصرية تحيط بالرقبة، او يمكنك ألا ترتدى قلادة و تعويضها بأقراط الأذن الكبيرة.

– أما اذا كنتي محجبة و ترتدى ملابس ذو لياقة عادية، في هذه الحالة يمكنك ارتداء مجموعة من السلاسل الطويلة و ترتيبها في الطول بحيث تكون متقاربة و متوازية و عند أختيار ألوان الملابس فيجب أن تكون الألوان متناسقة، فلا تختارى أكثر من شيئين متشابهين في الألوان، فمثلًا تكون الحقيبة و الحذاء متشابهين في الألوان و مخالفين لباقى الملابس.

– تجنبي أن يكون لون طلاء الاظافر هو نفس لون الملابس فهذا خطأ كبير قد يجعلك تبدين بصورة سيئة، و لكن احرصي على أن يكون لون طلاء الأظافر قريب من لون المكياج و بعيدًا عن لون الملابس.

الأحذية و الشنط في الإكسسوارات

من أهم الأكسسوارات التي لا تستغنى عنها المرأة أيضًا هي الحقيبة و الحذاء فإذا كانت إطلالتك إطلالة ليلية فينبغى إرتداء الكعب العالي، اما اذا كانت الإطلالة صيفية تعتمد على السراويل فينبغى إرتداء الأحذية ذات الألوان الصيفية الناعمة المبهجة، واذا كنتى تعتمدى على التنورة فينبغى ارتداء الصنادل الصيفية، أما الحقيبة قد تحدد بعض ملامح شخصية المرأة اذا كانت تحب المظهر الكلاسيكى او المظهر العصري الحديث فإذا كنتى في اطلالة رسمية يمكنك إعتماد الكلاتش الصغير، اما بالنسبة للإطلالة اليومية يمكنك اعتماد الحقائب الكبيرة لكي تتسع مقتنياتك اليومية.

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