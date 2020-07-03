خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق في زفاف ملكة جمال مصر

شاركت دارين حلمي، ملكة جمال الكون، وخطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، بعدة صور جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، خلال حضورها حفل زفاف آيسل خالد، ملكة جمال مصر السابقة.

وظهرت "دارين" بفستان أحمر من الشيفون، طويل، وله أكمام مروحية منفصلة، بموديل "الأوف شولدر"، مع الشعر الويفي المنسدل، والمكياج البسيط.

وأعلنت أيسل خالد، ملكة جمال مصر، صباح اليوم، زواجها من أحمد ناصر عاصي.

ونشرت "أيسل"، مجموعة من الصور من عقد قرانها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش قولتلكوا ستجمعنا هذه المآذنة".

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ونشرت ملكة جمال مصر صورة أخرى تجمعها بزوجها "عاصي"، معلقة: "لكل من راهن على اكتمال علاقتنا وحبنا لقد أصبح اليوم زوجي على سنة الله ورسوله".

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