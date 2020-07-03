لاعبتان شقيقتان في "سلة الزمالك" بعد إصابتهما بـ كورونا: مكناش بنخرج

علاقات و مجتمع

حكت الدكتورة نانسي الجيزي تفاصيل إصابة شقيقتيها ندى ونوارن لاعبتي فريق السلة بنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجيزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنها تعمل طبيبة وفور تعاملها مع حالات مصابة قامت بعزل نفسها في شقة بمفردها، مشيرة إلى أنهم تواصلوا معها وأخبروها أن شقيقتها ندى أصيبت بأعراض كورونا وأنها أخذتها للإقامة معها لمراعاتها، لافتة إلى أنهم أخبروها بعد ذلك بإصابة الأم وشقيقتها نوران بالأعراض، مؤكدة أنهم كانوا لا يخرجون من منزلهم إلا للضرورة القصوى.

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وأشارت الجيزي إلى أن شقيقتيها كانت الأعراض شديدة عليهما في البداية في بداية إصابتهم بالمرض أول 5 أيام، لافتة إلى صعوبة الأمر على والدتها نظرًا لكونها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

من جهتها، قالت ندى لاعبة فريق السلة بنادي الزمالك إنها كانت تواظب على التمرين في المنزل منذ توقف النشاط، مشيرة إلى أنها لم تكن تمارس أي تمارين في النوادي، مؤكدة أنها كانت حريصة هي وشقيقتاها على عدم النزول من المنزل واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيفية إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن شقيقتها الصغرى كانت لا تخرج من المنزل مطلقًا وأصيبت أيضًا، مؤكدة أنها أول من ظهر عليها الأعراض وذهبت لشقيقتها وأقامت معها.

وأكدت أنها ستعود للتمرين في منتصف شهر يوليو ولم يتأكدوا من نزولهم للتدريب مشيرة إلى أنها لن تنزل وشقيقتها التمرين قبل مرور شهر.