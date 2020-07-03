آخرهن نبيلة مكرم.. الكمامة تتحول إلى موضة في عالم سيدات النخبة

علاقات و مجتمع

كمامات قماشية متناسقة مع الملابس.. حيلة لجأت إليها عدد من السيدات اللائي يشغلن مناصب سياسية هامة في العالم، بعدما أصبح ارتداء الكمامة إجباريا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في العديد من الإصابات حول العالم.

كمامة حمراء داكنة.. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

آخرهن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث ظهرت مرتدية كمامة لونها أحمر داكن، متناسقة مع لون السُترة التي كانت ترتديها والتي كانت بذات اللون.

وقبلها ظهرت مرتدية كمامة عليها بعض النقوش الفرعونية، والتي كانت متناسقة أيضا مع أولوان ملابسها، وأوضحت مكرم أنها خلال افتتاح المعرض الفني الخاص براندا فؤاد وصديقتها جهاد في دار الأوبرا، "رندا فكرت في فكرة جميلة في ظروف كورونا، عشان تشجع السيدات ارتداء للكمامة ويكونوا حاسين إنها تعظم التراث المصري والتاريخ الفرعوني فشجعتها وجبت منها هذه الكمامات".

رئيسة سلوفاكيا ترتدي كمامة حملت ذات لون الفستان

وقبل السفيرة نبيلة مكرم، ظهرت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا، في مارس الماضي، خلال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بفستان أنيق، وكمامة بنفس اللون وقفازات سوداء، وخطفت الأضواء بظهورها اللافت، وبفستانها الأرجواني، وكمامتها التي كانت بنفس اللون، في محاولة للتشجيع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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ملكة بريطانيا

كذلك ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث، أكثر من مرة خلال ارتدائها كمامات قماشية تتماشي في لونها مع ذات لون الفستان والقبعة التي تحرص على ارتدائهما باستمرار.

كمامة سوادء لابنة ترامب

كذلك ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي كمامة سوداء، مطبوع عليها العلم الأمريكي من الجانب، وذلك أثناء زيارتها لمقر برنامج صندوق أغذية المزارعين الذي تدعمه الحكومة الأمريكية، في مايو الماضي، والتي كانت متناسقة مع كامل ملابسها التي كانت باللون الأسود.