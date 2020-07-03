"قومي المرأة" ببورسعيد ينظم حملة "احميها من الختان"

علاقات و مجتمع

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" وذلك فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور" والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

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وشارك في الحملة 50 رائدة وعدد من المتطوعات التابعات لفرع المجلس وقمن بعمل 2500 زيارة خلال اليوم وكان إجمالى المستهدفين 4508 سيدة و3715 رجل و5313 طفلا بإجمالي 13536 مستهدفا وذلك فى 10 قرى وأحياء وهي "شادر عزام وقرية الرقة وحوض بدران بجنوب بورسعيد وقرية المناصرة بغرب بورسعيد وحى الضواحى وتضمن مناطق " السلام والسيد متولى " وحى الزهور وتضمن مناطف " خالد بن الوليد و عمر بن العاص و بلال بن رباح).

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأنه عادة وليست عبادة وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ، وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.