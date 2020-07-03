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صدور الدجاج بجبنة الشيدر المشوية

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كتب: هن -

09:10 ص | الجمعة 03 يوليو 2020

صدور الدجاج بجبنة الشيدر المشوية

تعتبر صدور الدجاج بجبنة الشيدر المشوية في الفرن من الأصناف التي يفضلها كافة أفراد الأسرة ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير صدور الدجاج بجبنة الشيدر المشوية 

ربع كوب زبدة مذابة

نصف كوب دقيق متعدد الأغراض

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

بيضة

ملعقة كبيرة لبن

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كوب جبنة شيدر مبشورة

نصف كوب من فتات الخبز المتبل

كوب من حبوب الأرز المقرمش

3 أنصاف صدر دجاج منزوعة الجلد والعظم، ومقطعة إلى نصفين

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

طريقة تحضير صدور الدجاج بجبنة الشيدر المشوية  

سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت (175 مئوية).

غلّفوا صينية خبز متوسطة بربع كوب زبدة مذابة.

اخلطوا الدقيق والملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم في وعاء، ثم اخفقوا البيضة مع ملعقة الحليب في وعاء آخر، وفي وعاء ثالث، اخلطوا الجبنة وفتات الخبز والحبوب، ثم ضعوا الدجاج في الدقيق، ثم في خليط البيض.

غلفوا صدور الدجاج بخليط فتات الخبز، ثم ضعوها في صينية الخبز، ثم ضعوا ملعقتي الزبدة عليهم بالتساوي.

ضعوها في الفرن لمدة 35 دقيقة، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، وتكون خالية من السوائل وتقدم بالهنا والشفا.

             

 

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