هل تبحثين عن مكياج عيون صيف 2020 يليق بالمرأة العربية العصرية؟ ستكشف أجملها لك حتى تستعيني بها في مناسباتك وتتألقي دائماً بلوك عصري جذاب يميزك أينما كنت. وفي المناسبة تعرفي أ]ضاً على 4 مستحضرات مكياج أساسية لحقيبة يدك

إن كنت من صاحبات الشخصية الجريئة والتي تبحث دائماً عن صيحات ماكياج العيون الجديدة لإبراز جمالها، ستكشف لك أحدث الصيحات التي تناسب وتليق بالمرأة العربية فهي ناعمة وغير مبالغ بها على الرغم من حداثتها.

مكياج عيون نيون بألوان صاخبة

إختاري هذا الصيف ألولن ظلال العيون القوية لاسيما إن كنت قد استفدت من أشعة الشمس واكتسبت اللون البرونزي الجميل. إختاري اللون الأصفر، الأزرق القوي، البرتقالي وحتى الأخضر، طبقيه على كامل جفن العين ولا تنسي أن تسرحي رموشك بالماسكارا لعدة مرات متتالية وبأن تضيفي القلم الأسود لاسيما إن كنت من صاحبات العيون الكبيرة. إعتمدي هذه الصيحة وتألقي بعيون مفعمة بالجاذبية .

مكياج عيون غليتر

يعود الغليتر هذا الصيف من جديد الى الواجهة ليزين عيون النساء بأفضل الإطلالات. إستعيني بالظلال ذات جزئيت الغليتر اللامعة وطبقيه عند أول العين إن كان فاتح اللون وعند آخر العين إن كان ملون أو داكن. لا تنسيأن تضيفي الماسكارا لإبراز رسمة العين وتوسيع فتحتها وتعزيز جاذبيتها.

مكياج عيون Over the top Blush

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هذه الإطلالة هي الأجمل والأنعم على الإطلاق، إستعيني بها لإبراز جمال وإشراق بشرة وجهك من خلال تطبيق ماكياج العيون الكلاسيكي أي وضع الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية لإبراز إشراق رسمة العين أما الخطوة الأهم فتكمن في الإستعانة ببلاش الخدود الزهري أو الترابي أو حتى المشمشي وتطبيقه على خديك صعوداً نحو الصدغ فجفون العين. لا تنسي أن تضيفي الهايليتر عند كراسي الخدود وزوايا العين لإطلالة عصرية مفعمة بالإشراق.

أيلاينر غرافيكي ملون

إختاري أيلاينر ملون لإطلالة عصرية وبعد الإنتهاء من ماكياج العيون الكلاسيكي أي الكونسيلر والماسكارا، طبقي الأيلاينر كالعادة ثم أضيفي خط غرافيكي لتحديد الجفن الثابت عند الـ Cut crease . أعيدي تسريح الرموش بالماسكارا لعدة مرات متتالية ولا تنسي أن تضيفي أيضاً الهايلايتر عند زوايا العين الداخلية. اليك أيضاً من أهم الأخطاء الشائعة أثناء وضع الهايلايتر

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