ناجون من كورونا يبلغون عن "آلام غامضة" بعد أشهر من التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت تقارير أن بعض مرضى فيروس كورونا تتزايد إصابتهم بألم غامض حتى بعد أشهر من التعافي.

وقال البروفيسور جابرييل إيزبيكي، من مركز Shaare Zedek الطبي بالقدس: "ما نراه مخيف للغاية. أكثر من نصف المرضى، بعد أسابيع من الاختبار السلبي، ما يزالون يعانون من أعراض"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال يران شينكر، مدير عيادة طبية في مدينة بني براك، إنه بدلا من الأعراض النموذجية لـ "كوفيد-19"، فإن العديد من المرضى يبلغون عن ألم في أماكن غير متوقعة تماما. ويمكن أن يظهر في الذراعين أو الساقين أو أماكن أخرى، التي لا يكون فيها للفيروس تأثير مباشر".

وأضاف موضحا: "إذا سألت عن مستوى الألم على مقياس من 1 إلى 10، فيمكن أن يكون 10، حيث يقول الناس إنهم لا يستطيعون النوم. وشدد على أن "البعض منهم أصيب بفيروس كورونا في مارس، لذا ربما تعافوا لأشهر"، مشيرا إلى أن الآلام طويلة الأمد لا ترتبط بمدى تعرضهم للمرض أثناء الإصابة.

وقال يران: "نقوم بمسح ضوئي ولا نستطيع رؤية أي شيء، لكنهم يعانون من هذا الألم - يتم إخبارنا بذلك مرارا وتكرارا".

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وقالت زوجة رجل يبلغ من العمر 55 عاما، أصيب بالفيروس في مارس، إنه "يشعر وكأنه مكسور"، على الرغم من اختباره السلبي لـ "كوفيد-19" الشهر الماضي.

وأضافت: "إنه في الواقع أسوأ مما كان عليه عندما كان في المستشفى"، موضحة أنه مرهق للغاية، ولا يستطيع المشي.

وكما هو الحال مع كل شيء مرتبط بفيروس كورونا، فإن الحداثة الكاملة للأعراض تجعلها شبه مستحيلة للعلاج.

وقال شينكر: "مسكنات الألم تمنعه ولكن لا تخفف من مصدره، ولا نعرف كيف نتعامل مع المصدر ولا يمكنك أن تعيش على المسكنات طوال حياتك".

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