استشاري صحة إنجابية: من المتوقع انخفاض معدل المواليد هذا العام

علاقات و مجتمع

Advertisements

علق الدكتور عاطف الشيتاوي، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان واستشاري الصحة الإنجابية، على زيادة عدد سكان مصر نصف مليون نسمة خلال 125 يوما، قائلا إنها نسبة مناسبة في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن لا تستطيع التعامل مع الأرقام بشكل مجرد، موضحا أن أعلى زيادة في المواليد حدثت في 2013 وبدأ المعدل في الانحدار بدءا من 2015، مؤكدا أن معدل المواليد يقل سنويا ومن المتوقع هذا العام ينخفض أكثر.

وأضاف "الشيتاوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن جلوس الأسر في المنزل الفترة الماضية بسبب حظر التجوال يجب إخضاعه لدراسة لأنها تجربة لم يمر عليها البعض منذ الحرب العالمية، فهناك البعض كان سعيدا بهذا الوضع والبعض الآخر أصابه الاكتئاب، والبعض تعلم الإنترنت سريعا والبعض الآخر شعر بالعزلة.

وعن الدعوات لمنع الحمل خلال فترة كورونا، أكد أنه ليس هناك دراسات أكدت خطورة الحمل في ظل كورونا، "صعب نقول لشعب كامل بلاش حمل"، موضحا أن هناك دراسات تشير إلى أن نسب إصابات الأطفال هي الأقل، ولكن بالمنطق المواليد يتعرضون لخطر كورونا كما تتعرض له الأم، لافتا إلى أن هناك دراسة أجريت على عدد من السيدات الحوامل ووجدوا أنهن عند دخولهن للمستشفى حالتهن تسوء أكثر من المرأة غير الحامل.