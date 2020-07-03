فيديو.. هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها آدم

ماما

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها بإنستجرام، فيديو من حفل تخرج ابنها آدم، من إحدى المدارس. وشارك هنا الفيديو، ابنها أدم ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ووجهت تهنئة لابنها خلال الفيديو: "أنا فخورة بيك جدا مش قادرة"، فيما وجه الفنان التشكيلي أحمد شيحة لآدم كلمة، متمنيا له أن يكون أفضل حد في الدنيا.

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