"نسمة" ممرضة أجلت زفافها لعلاج مصابي كورونا فأصيبت بالفيروس

علاقات و مجتمع

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روت نسمة محمد، ممرضة بمستشفى مشتول السوق بالشرقية، تفاصيل تأجيل زفافها لعلاج مصابي كورونا داخل مستشفى العزل فأصيبت بالفيروس هي ووالدتها، قائلة: "أمي بقت كويسة الحمد لله بس أنا لسة عندي كحة مونساني مكان أمي".

وأضافت "نسمة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحالة الصحية لوالدتها أصبحت جيدة، حيث جرى عزلها في المنزل، بينما ما زلت في المستشفى أتلقى العلاج، "عندي نهجان وهبوط ودوخة".

وتحدثت عن رحلة إصابتها بالفيروس: "أول لما خرجت من مستشفى العزل كان فيه هبوط ودوخة واحتقان في زوري، افتكرت قلة مايه أو إجهاد وعملت تحليل قبل لما أخرج، الدكتور شك وقالي هنعمل تحاليل تانية بعد أسبوعين، للأسف المستشفى مش بتعمل لينا مسحات خالص قبل لما بنروح البيت فطبعا روحنا أنا وزمايلي بعد 3 أيام الأعراض بدأت تزيد ليا ولوالدتي".