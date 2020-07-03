استشاري الصحة الإنجابية: 13% من عمليات الولادة تجرى في المنزل بالريف

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قال الدكتور عاطف الشيتاوي، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان واستشاري الصحة الإنجابية، إن 60% من الولادات تجرى في مستشفيات القطاع الخاص وليس الحكومي، ما يعني أن القطاع الخاص دوره حاليا يعظم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق.

وأضاف "الشيتاوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن ومعدلات الولادة القيصرية في مصر مرتفعة للغاية، ناصحا السيدات الحوامل بزيارة الطبيب بانتظام، موضحا أن 13% من الولادات مازالت تجرى داخل المنازل في الريف.

وأشار المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان إلى أنه يجب عزل الطفل عن والدته فى مرحلة الرضاعة إذا كانت الأم مصابة بفيروس كورونا.