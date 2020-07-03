ماري منيب ومحمد صلاح.. "نينا" تبدع في رسم النجوم على وجوه الآخرين

علاقات و مجتمع

رغم تخرجها من كلية التجارة ذلك المجال البعيد عن شغفها وهوايتها، إلا أنها حرصت على تنمية موهبتها في المجال الذي أحبته، لتقرر إبراز موهبتها بإحياء نجوم الفن الجميل بطريقة غير تقليدية ليعودوا مجددا بصور مختلفة.

بألوان المياه وبعض أدوات المكياج، نجحت الفتاة الثلاثينية نينا كمال، في إبداع رسم من نوع جديد، حيث تجسد أوجه الفنانين القدماء على وجوه الأشخاص الآخرين بطرية احترافية لا تختلف كثيرا عن الطبيعة، تلك الموهبة التي أحبتها منذ أن كانت في الـ8 من عمرها.

نجوم عدة حرصت "نينا"، على رسمها على وجوه الآخرين أبرزها الفنانة ماري منيب، عمر الشريف، محمد صلاح، ويل سميث وغيرهم "اتعلمت مع نفسي، واستمريت في تطوير مهاراتي، في البداية الرسمة الواحدة كانت تحتاج 4 ساعات، أما الآن نصف ساعة"، حسب حديثها لـ"هن".

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أداوت بسيطة تحتاجها الفتاة البالغة من العمر 33 عاما خلال الرسم، هما ألوان المياه، وبعض أدوات التجميل "المكياج" بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفرش، "بركز جدا في الملامح الأساسية التي تميز الشخصية التي أريد رسمها للتركيز عليها خلال الرسم.

حرصت أسرة "نينا"، على دعمها باستمرار لاستكمال طريقها في هوايتها، "أهلي وأصحابي شجعوني إني أتوسع أكتر في الفكرة وأعمل مكياج يسترجع الشخصيات من الزمن الجميل، وأنشأت صفحتها عبر إنستجرام Ninakamal7.

أحلام عديدة تتمنى "نينا" تحقيقها، أبرزها دخول هذا النوع من الرسم مجال السينما، واستخدامه بصورة أكبر في المجالات المتعددة.