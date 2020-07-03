تخلص من الخوف والضغط الناتج عن كورونا باتباع نصائح "الصحة العالمية"

صحة

مع وجود أعداد كبيرة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يصبح القلق والخوف من الإصابة ملازما لكثير من الناس حتى مع اتباع إجراءات الحماية والوقاية والتباعد، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح باتباعها يقل الضغط والتوتر.

الضغط والخوف طبيعي

أن تشعر بالحزن أو التوتر أو الارتباك أو الخوف أو الغضب أثناء الأزمة، هو شعور طبيعي للغاية، ولكن تذكر أيضا أن التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم، سيساعدك، اتصل بأصدقائك وعائلتك.

امنع التدخين

إذا شعرت بالإرهاق، أو بالوهن، أو بالحاجة إلى مساعدة، تحدث إلى أخصائي صحي أو مستشار، وتعلم كيفية طلب المساعدة لاحتياجات الصحة البدنية والعقلية إذا لزم الأمر.

ولكن لا تلجأ للتدخين أو الكحول أو المخدرات.

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روتين صحي

مع البقاء في المنزل يجب عليك اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي المناسب والنوم وممارسة الرياضة والاتصالات الاجتماعية مع أحبائك في المنزل وعن طريق البريد الإلكتروني والهاتف مع العائلة والأصدقاء الآخرين.

امتنع عن الأخبار طوال الوقت

التغطية الإعلامية لكورونا تعتبر مزعجة، لذا لتقليل القلق والإثارة والخوف يمكن أن يحدث بتقليل متابعة أخبار انتشار الجائحة.

لا تلتفت للشائعات

يجب الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات التي يمكن أن تنتقل عبر "السوشيال ميديا"، وحاول جمع المعلومات التي ستساعدك على تحديد المخاطر بدقة حتى تتمكن من اتخاذ احتياطات معقولة، وذلك عن طريق مصدر موثوق مثل موقع منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العامة المحلية أو الحكومية.

الهوايات

استفد من المهارات التي استخدمتها في الماضي والتي ساعدتك على إدارة محن الحياة السابقة واستخدام هذه المهارات لمساعدتك في إدارة مشاعرك خلال الوقت العصيب لهذا التفشي.