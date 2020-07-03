الأكل هينطق.. منة تقدم أول مشروع "فوتوسيشن" لتصوير الطعام

علاقات و مجتمع

على شكل لوحات فنية لكل منها مذاق خاص، تنوعت منة الخولي في تقديم لوحاتها ولكن تلك المرة قدمت لوحات بين "الحلو والحادق" لتصبح واحدة من أشهر مصوري الطعام والمعروفة باسم "style food".

لم تمتهن الشابة العشرينية هذه المهنة من قبيل الصدفة بل إن عملها في مجال الإعلانات جعلها تعيد اكتشاف نفسها: "في الإعلانات بنصور فوتوسيشن ووقتها قلت ليه منعملش للأكل نفس الفكرة ومن هنا بدأت مشروعي"، حسب منة.

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على مدار عامين أبدعت خلالهما "منة" في مشروعها فالتقطت صور لأشهر ماركات الطعام في مصر ومن بينها دجاج كنتاكي، وبالرغم من أنها بدأت من بعض الماركات المحلية إلا أن شهرتها أهلتها للعالمية.

تطمح مصورة الطعام لأن تقدم ورش لتعليم الهواة هذا النوع المميز من فن التصوير، إذ أن الشركات الخارجية التي تقدم هذا النوع من الورش لم تقدم دورات في مصر منذ أكثر من 3 سنوات والمعلومات المتاحة عن هذا الفن محدودة للغاية.

محافظات عدة زارتها "منة" فهي لم تتعامل مع أصحاب المطاعم داخل العاصمة فقط، بل إنها تحمل أمتعتها وتستعد لمعسكرها الخاص لإخراج أشهى لوحات الطعام التي تجذب الشهية إليها: "بحلم باستوديو فيه كل أدواتي فكرة السفر بشنط بين المحافظات فيها أطباق وكاميرات ومعدات مرهق جدا".