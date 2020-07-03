جمعهما حب الخيل.. قصة حب ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

علاقات و مجتمع

"نايل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي والتواجد بجانبي دائما باستمرار".. بتلك الكلمات تتغزل "جينفر" ابنة الملياردير الأمريكي، في حبيبها المصرى، خلال حوار لمجلة "سايد لاينز ماغازين"، التي تختص بأخبار الفروسية، مؤكدة أنها محظوظة لأن لديها شريك مثله.

قصة حبها اشتعلت منذ أن اجتمعا سويا في لقاء قبل 4 سنوات، يتبادلان أطراف الحديث في هوايتهما المشتركة كحب الفروسية والتجول بمختلف أنحاء العالم، لتصبح قصتهما حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فالفتاة هي ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، والشاب بطل بالفروسية مصري الجنسية.

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رغم احتفاظ عائلتها بخصوصية حياتهما الشخصية بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تجد جينيفر جيتس حرجا من مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها وعلاقتها العاطفية بالشاب المصري نايل نصار منذ إنشاء حسابها في سبتمبر 2016، فنشرت الشابة التي لم تتجاوز الـ24 عامًا عددًا من الصور التي جمعتها بنصار في مختلف المناسبات.

رحلات بمختلف البلدان ومواقف عدة تشاركها الثنائي، فجابا معًا العديد من بلدان العالم ووثقا زيارتهم بصور عبر حسابيهما بموقع "انستجرام"، جاء بعضهم في فرنسا وألمانيا وهولندا والكويت والمملكة العربية السعودية وأحدثهم في زيارتهما للقاهرة، التي نشرت جينيفر صورة لها بصحبة حبيبها المصري، البالغ من العمر 28 عامًا.

كما تضمنت لقطاتهما لحظات فارقة في حياتهما، شملت عيد ميلادها ويوم تخرجها من جامعة ستانفورد في يونيو الماضي، والذي علق عليه نايل عبر حسابه قائلا، "كم أنا محظوظ، فهي جميلة وحاصلة على شهادة جامعية من ستانفورد.. مبروك حبيبتي كل ما حققتيه طوال الأربعة أعوام الماضية.. أتطلع لاستكمال الرحلة الرائعة معك"، فيما شاركته هي أبرز لحظات تفوقه الرياضي والمسابقات التي شارك بها ونشرتها عبر حسابها أيضًا.

وتظهر صورهما العلاقة الرومانسية بين الثنائي، فمرة تقبله في حمام سباحة، وأخرى على متن مركبا داخل البحر، وغيرها خلال تزحلقهما على الجليد، وهي اللقطات التي لا تخلو من المشاعر العاطفية بينهما.