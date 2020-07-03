طريقة عمل كلاسيك كوكيز

كتب: هن - 12:33 ص | الجمعة 03 يوليو 2020

أسهل وأسرع وصفة لعمل كوكيز الوصفة الأصلية في البيت، بالفانيليا ورقائق الشوكولاتة، يقدملها لك موقع "هن". المقادير 3/4 كوب زبد. 1/4 كوب سكر بني. 1/4 كوب سكر. صفار بيضة. رشة فانيليا. Advertisements كوب ونصف دقيق. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. رشة ملح. رقائق شوكولاتة (تشوكليت شيبس). طريقة التحضير تخلط الزبدة، والسكر البني، ثم السكر، وتخلط المكونات جيدًا. يضاف صفار البيض ثم الفانيليا ثم الدقيق تدريجيًا ثم يخلط جيدًا. تضاف رقائق الشوكولاتة في النهاية ويخلط مجددا. يقصم العجين دوائر في صينية للفرن فيها ورق زبدة. تدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 10 إلى 12 دقيقة.

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