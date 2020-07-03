التلاوي: مصر مليئة بكوادر وقيادات نسائية تحتاج لتسليط الضوء عليها

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قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، أمين المجلس القومي للمرأة السابقة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من السيدات من أصحاب الكفاءات والقادرات على القيادة في كل ربوع مصر، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليهن: "مش بيطلعوا على التلفزيون زي ميرفت التلاوي علشان الناس تعرفهم"، موضحة أنه من الضروري تسليط الضوء على مثل تلك الشخصيات التي لا يعرفها الكثير من المواطنين في مصر.

وأكدت أنه ولتقدم مصر، بات من الضروري مساعدة المرأة في النهضة ثقافيا بشكل كبير، حتى تكون مواكبة للإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات بالدولة.