القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالة لها.
وظهرت "مايا" وهي مرتدية ملابس كاجوال، مرتدية شورت من خامة الجلد، وتيشرت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا في شكل مموج، وهي تمسك بلوح تزلج في يدها.
تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصورة في التعليقات: "باربي"، "شكلك يجنن"، "لطيفة أوي يا مايا".
ويذكر أن مايا دياب، كانت تقدم برنامجا من داخل منزلها عبر الإنترنت باسم "Side talks with MAYA"، واستضافت عددا من الفنانين يشتركون معها من خلال برامج الإنترنت، للحديث عن حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
قد يهمك أيضا:
أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة مُستوحاة مِن أسلوب مايا دياب
التيشرت البولو موضة صيف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتألق في إطلالة بالـ "كاجوال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.